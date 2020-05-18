Гендиректор ПАО "Полюс Красноярск" прокомментировал вспышку COVID-19

"Нет (угрозы остановки). Мы работаем как предприятие непрерывного цикла в нормальном режиме. Те сотрудники, которые здоровые, не находятся на изоляции, продолжают выполнять свои обязанности. У нас есть соответствующий запас на складах для обеспечения питанием фабрик. Есть формируемый фонд работников новой вахты, которые в данный момент проходят обсервацию и сидят на карантине для возможной замены изолированных сотрудников при необходимости", - сказал Грачев.