Гендиректор ПАО "Полюс Красноярск" прокомментировал вспышку COVID-19

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСК (Красноярский край), 18 мая - РИА Новости. Вспышка коронавируса среди сотрудников компании "Полюс Красноярск" в Северо-Енисейском районе не несет угрозы остановки рабочего процесса, заявил в понедельник журналистам после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 на территории края генеральный директор ПАО "Полюс" Павел Грачев.
Ранее Грачев сообщил, что первичные тесты выявили 866 случаев заражения COVID-19 среди сотрудников "Полюс Красноярск". В район для борьбы с эпидемией переброшены военные. На Еруде, где живут вахтовики, развернут мобильный госпиталь.
"Нет (угрозы остановки). Мы работаем как предприятие непрерывного цикла в нормальном режиме. Те сотрудники, которые здоровые, не находятся на изоляции, продолжают выполнять свои обязанности. У нас есть соответствующий запас на складах для обеспечения питанием фабрик. Есть формируемый фонд работников новой вахты, которые в данный момент проходят обсервацию и сидят на карантине для возможной замены изолированных сотрудников при необходимости", - сказал Грачев.
По словам губернатора края, на сегодняшний день на Еруде развернуто порядка 1,5 тысяч мест для возможной госпитализации. Общая численность медицинского персонала в ближайшее часы будет доведена до 100 человек.
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