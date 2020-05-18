Завод "Пелла" передал построенный по программе инвестквот первый краболов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Первый российский краболов, построенный по программе инвестквот на судозаводе "Пелла", передан заказчику, сообщила пресс-служба предприятия.

"... Представители Ленинградского судостроительного завода "Пелла" и дальневосточной компании "Антей" подписали акт приема-передачи головного судна для добычи краба. ... Краболов "Русь" является первым судном, построенным в рамках государственной программы инвестиционных квот на добычу краба", - говорится в сообщении.

Закладка судна "Русь" состоялась 2 марта 2018 года, спуск на воду – 26 декабря 2018 года. Заводские ходовые испытания, по результатам которых были подтверждены основные проектные характеристики судна, завершились 7 мая 2020 года.

"Пелла" ведет строительство еще двух судов-краболовов по заказу ООО "Островной-Краб" по программе инвестиционных квот на добычу краба.