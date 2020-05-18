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2020-05-18T12:16
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Завод "Пелла" передал построенный по программе инвестквот первый краболов
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РИА Новости

Завод "Пелла" передал построенный по программе инвестквот первый краболов

12:16 18.05.2020
4207
© PELLAКраболов "Русь"
Краболов Русь
© PELLA
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Первый российский краболов, построенный по программе инвестквот на судозаводе "Пелла", передан заказчику, сообщила пресс-служба предприятия.
"... Представители Ленинградского судостроительного завода "Пелла" и дальневосточной компании "Антей" подписали акт приема-передачи головного судна для добычи краба. ... Краболов "Русь" является первым судном, построенным в рамках государственной программы инвестиционных квот на добычу краба", - говорится в сообщении.
Закладка судна "Русь" состоялась 2 марта 2018 года, спуск на воду – 26 декабря 2018 года. Заводские ходовые испытания, по результатам которых были подтверждены основные проектные характеристики судна, завершились 7 мая 2020 года.
"Пелла" ведет строительство еще двух судов-краболовов по заказу ООО "Островной-Краб" по программе инвестиционных квот на добычу краба.
Судно для добычи краба данного проекта предназначено для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий и так далее) конусными ловушками "японского" типа, для транспортировки краба используются решетчатые корзины, которые помещаются в термоизолированные цистерны с охлажденной и подготовленной забортной водой.
Статуя Фемиды
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