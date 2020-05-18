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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:15
https://ria.ru/20200518/1571606940.html
В Самарской области умер десятый пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5991b6d7f80c003a2fa7a30a76944a0.jpg
РИА Новости

В Самарской области умер десятый пациент с коронавирусом

12:15 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Женщина 56 лет с коронавирусом скончалась в Самарской области, у нее были хронические заболевания, это 10-й летальный случай в регионе, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
В понедельник федеральный штаб проинформировал, что за сутки в России скончался 91 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
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"Десять человек скончались, в том числе пациентка 56 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и заболеваниями почек", - говорится в сообщении.
За сутки в Самарской области выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 22 человека заразились от ранее заболевших, у 44 жителей региона COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией.
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Всего в Самарской области выявлено 1503 случая заболевания коронавирусом, 322 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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