В Самарской области умер десятый пациент с коронавирусом

САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Женщина 56 лет с Женщина 56 лет с коронавирусом скончалась в Самарской области , у нее были хронические заболевания, это 10-й летальный случай в регионе, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В понедельник федеральный штаб проинформировал, что за сутки в России скончался 91 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"Десять человек скончались, в том числе пациентка 56 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и заболеваниями почек", - говорится в сообщении.

За сутки в Самарской области выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 22 человека заразились от ранее заболевших, у 44 жителей региона COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией.

Всего в Самарской области выявлено 1503 случая заболевания коронавирусом, 322 человека выздоровели.