Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста товарного знака водки "Столичная"

"Союзплодоимпорт" считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании ЮКОС и Российской Федерации неправомерным. Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке".