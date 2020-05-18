Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста товарного знака водки "Столичная"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В пресс-службе госпредприятия "Союзплодоимпорт" РИА Новости прокомментировали арест водочных товарных знаков на территории стран Бенилюкса.
"Союзплодоимпорт" считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании ЮКОС и Российской Федерации неправомерным. Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке".
"Союзплодоимпорт" владеет товарными знаками на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию. В январе Верховный суд Нидерландов окончательно признал предприятие единственным законным правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги признал законным решение по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, обязавшее Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
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