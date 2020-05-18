Алена Званцова: нереально снимать кино в масках, соблюдая дистанцию

Российский сериал "Закрытый сезон" об эпидемии неизвестного вируса в курортном городке, показ которого идет в сети, снимался год назад, но авторам удалось предсказать все детали происходящего в пандемию коронавирусной инфекции . О мистическом предвидении, человеческих страхах и моральном "выходе на плато" корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила со сценаристом фильма Аленой Званцовой

— Алена, на стриминговых платформах стартовал сериал "Закрытый сезон" про эпидемию неизвестного вируса в маленьком курортном городке, к которому вы написали сценарий. Сериал снимался прошлым летом, но все описанное в деталях совпадает с тем, что происходит сейчас. Почему вы написали именно эту историю, что ее навеяло в благостные времена до пандемии?

— Бывают такие мистические вещи, когда ты что-то напишешь и это реализовывается. Мы когда-то то давно с мужем (Режиссер Дмитрий Константинов. – Прим. ред.) написали сценарий сериала "Небо и земля", где у нас была история про аварию самолета. Муж одной из погибших женщин захватывал пилота, чтобы отомстить. Это было за два года до истории Виталия Калоева. Когда страшные вещи реализуются, начинаешь задумываться, что писать лучше о мармеладных мишках. На самом деле это совпадение. Я думаю, что все от того, что мы спокойно и сыто жили, нечего было бояться. Я хорошо жила и думала, что же может испортить мою прекрасную жизнь? Наверное, если кто-то заболеет из близких. Болезнь оставалась одним из немногих страхов. Любая эпидемия – это экстремальные обстоятельства, которые заставляют что-то переосмысливать в своей жизни, очень манкая тема для кино. И сколько примеров прекрасных… Я несколько лет носилась с этой идеей, но телеканалы говорили: ой, нет, мрачно, зрители расстроятся. А потом один из каналов проявил интерес и продюсер Рубен Дишдишян сказал: "Давайте напишем сценарий". И вот мы стали эту историю писать несколько лет назад.

— Как родилась идея курортного городка c колоритными местными жителями, они у вас очень живые?

— Мы с мужем ездили на фестиваль "Киношок" в Анапу и заглянули в местное кафе. Там певец в белой рубашке, белых джинсах и красных мокасинах исполнял итальянскую эстраду. Плясали отдыхающие дамы в леопардовых туниках и лосинах, и все это казалось таким странным. А за большим столом сидели хозяева кафе – прям итальянская мафия, было ощущение, что ты на просторах Сицилии. От этих пузатых мужиков исходит царственное величие. Такой патриархальный мир южного города… Сразу подумалось, что историю можно сажать на эту почву. Как в этой ситуации поведут себя люди, для которых курортный сезон – это, очевидно, большой бизнес, все лето молоти и молоти. Что будет, если туда придет эпидемия? У нас было смешное озарение, когда стали думать, а какой же бизнес будет процветать? И мы поняли – туалетная бумага! Эти люди не пропадут ни в какую эпидемию. И когда сейчас паника началась с дефицита туалетной бумаги, я подумала, что это было великое прозрение.

— И далеко не единственное. Первый заболевший падает замертво на дороге, симптомы болезни: кашель, температура, озноб, вирус в носоглотке, очень похоже на ситуацию с COVID-19. Вы какой-то конкретный вирус имели в виду, вас консультировали врачи?

— Мы создавали некий симбиоз на основе разговоров с микробиологами. Они рассказывали про вирусы, в каких защитных костюмах они работают, там же есть свои нормативы. Когда мы описывали им наш сюжет, нам говорили, что это уже суперопасность, но в кадре будут странно смотреться артисты в противочумных костюмах и не может такого быть. Но жизнь показала, что все это правда и все может быть вот так, как сейчас, а не вариант "лайт", показанный в нашей истории.

— Кстати, о варианте "лайт". Ваш сериал совсем не чернушный, нет беспросветного мрака, и все герои, даже несмотря на их сомнительные поступки, в глубине души-то люди неплохие, как мне показалось.

— Да, я стараюсь так видеть мир, мне интересно писать про хороших людей, на место которых я себя ставлю и им сопереживаю. Мы же все себя считаем неплохими людьми, поэтому я каждого могу пожалеть и каждый из них это я. В этом смысле мне ближе позиция Толстого, который никогда не рисует беспросветную историю, а дает советы, как жить, на что опереться.

— Алена, вы же не только сценарист, но и успешный режиссер, почему не захотели сами снять свою историю?

— Я сначала хотела, но потом по ряду причин не стала этого делать. С этим прекрасно справилась Дарья Полторацкая, она молодец.

— Для кинематографистов сейчас настали черные времена простоя, как думаете, когда все вернется на круги своя?

— По моему прогнозу, мы перестанем сидеть в карантинных застенках в начале июня, мне хочется в это верить, а перестанем бояться каждого чиха к концу лета, начнем забывать моральную травму. Все мы созваниваемся, переписываемся, многие кинематографисты сейчас на низком старте, собираются снимать в июне-июле. Разработаны правила, но не знаю, как их можно соблюдать в съемочном процессе. Нереально в кино соблюдать все эти рекомендации, и это удорожит процесс в полтора раза. Да и как вообще снимать в масках, на расстоянии? Думаю, как всегда, строгость законов у нас компенсируется необязательностью их исполнения.

— Ситуация с коронавирусом лично вас сильно испугала?

— Да, я очень пугливый в этом смысле человек, мы изолировались с мужем и котом, строго соблюдаем самоизоляцию и все рекомендации: маски, перчатки. К счастью, все здоровы.

— Для сценариста, полагаю, самоизоляция состояние естественное, в советское время многие труженики пера изолировались в Домах творчества, чтобы сдать в срок нечто выдающееся. Что вам удалось написать за два месяца?

— Я только и делаю, что пишу — у меня глаза красные, как у летучей мыши. Действительно, все сценаристы очень много работают сейчас, сначала вздрогнули, но все, что мы можем сделать в это время – задел на будущее. Я бы очень переживала, если бы у меня, как у режиссера, встали планирующиеся съемки, но у меня их в подготовке не было, к счастью. Сейчас я пишу сценарий большого сериала, который мы начали разрабатывать вместе с Валерием Тодоровским. Обсуждали проект с Борисом Хлебниковым как с продюсером, я делаю какие-то наметки, еще есть предложения. Все чего-то хотят, все активны.

— Что бы вы хотели снять после карантина и что будет востребовано, по вашему мнению?

— Я бы хотела снять какую-то историю о том мире, который был у нас до пандемии. Я хочу, чтобы спустя какое-то количество месяцев мы об этом забыли и вернулись к нашим проблемам, которые казались такими важными и потрясающе ужасными, а сейчас кажутся смешными. Я надеюсь, они снова будут портить нам жизнь и мы снова будем рассуждать о том, что не так в этом мире: о феминизме, гендерных вещах, кто этому радуется, а кто против. Я хочу, чтобы все это скорей вернулось.

— По жанру, наверное, это должно быть комедией?