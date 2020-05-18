В Ленинградской области рассказали о новых случаях коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом жителей Ленинградской области, где за сутки подтверждено 70 новых случаев заболевания, превысило 2 тысячи человек, сообщает оперштаб региона.
"Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 70 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом… К 18 мая нарастающим итогом заболевших – 2052, поправились – 697", - говорится в сообщении.
По данным на пятницу, в Ленобласти только около четверти пациентов имели тяжелую и среднетяжелую формы заболевания, отметили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.