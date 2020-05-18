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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:11
https://ria.ru/20200518/1571606523.html
В Ленинградской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:11 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом жителей Ленинградской области, где за сутки подтверждено 70 новых случаев заболевания, превысило 2 тысячи человек, сообщает оперштаб региона.
"Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 70 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом… К 18 мая нарастающим итогом заболевших – 2052, поправились – 697", - говорится в сообщении.
По данным на пятницу, в Ленобласти только около четверти пациентов имели тяжелую и среднетяжелую формы заболевания, отметили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
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