Вопрос отправки в Россию аппаратов ИВЛ из США прорабатывается

"(Президент США Дональд - ред.) Трамп при этом говорил, что после того, как США наладят массовое производство аппаратов искусственной вентиляции легких, они будут готовы с нами поделиться. С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается. Мы считаем подобную взаимопомощь нормальным делом", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции в МГИМО.