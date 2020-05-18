Вопрос отправки в Россию аппаратов ИВЛ из США прорабатывается

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Москва и Вашингтон прорабатывают вопрос отправки в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких из США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"(Президент США Дональд - ред.) Трамп при этом говорил, что после того, как США наладят массовое производство аппаратов искусственной вентиляции легких, они будут готовы с нами поделиться. С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается. Мы считаем подобную взаимопомощь нормальным делом", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции в МГИМО.
Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин принял его предложение поставить РФ аппараты искусственной вентиляции легких для помощи больным коронавирусом, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон уже оказывает помощь России. Накануне госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Трамп "примерно неделю назад" принял решение оказать России "серьезную помощь", направив помимо аппаратов ИВЛ оборудование для тестирования. По словам Помпео "это оборудование уже в пути".
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