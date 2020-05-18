Инфекционист из Крыма рассказала, как лечили первую пациентку с COVID-19

САКИ (Крым), 18 мая – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Больница в небольшом крымском городе Больница в небольшом крымском городе Саки приняла первую на полуострове пациентку с коронавирусом в середине марта, за считанные часы в воскресный вечер сотрудники клиники полностью подготовили отделение к приему больной.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей" заведующая инфекционным отделением Сакской районной больницы Ирина Беляева рассказывает, как пациентка из Бельгии оказалась в маленьком крымском городе и как врачи и медсестры жили с ней в стационаре две недели.

По примеру Рошаля

Мечта о медицине началась для Ирины Беляевой с программы о Леониде Рошале , увиденной однажды по телевизору. "Человек, который всего себя отдает работе и своим пациентам", - так охарактеризовала она знаменитого доктора и решила, что тоже посвятит себя этому служению.

"Я поняла, что не хочу быть никем, кроме как врачом. Но надо много учиться. Я поступила на педиатрический факультет, закончила интернатуру в городе Николаеве и поехала по распределению в город Баштанка. Это был невероятный опыт, там было так много всего, мне пришлось многому учиться – читать, познавать, развиваться", - вспоминает Ирина Владимировна.

В Баштанке, куда молодой специалист отправилась с маленьким ребенком, Беляева уверенно поднималась по карьерной лестнице, стала заместителем главного врача. Работала педиатром, фтизиатром, ординатором инфекционного отделения, доктором в доме ребенка.

После вхождения Крыма в состав России ездить к родителям, братьям и сестре, которые жили в Сакском районе, стало затруднительно, и Ирина с сыном перебралась в Крым. Вспоминает, что для нее никогда не была важна национальная принадлежность, людей всегда оценивала по их человеческому отношению к другим.

Пациентка из Бельгии

"Работа в удовольствие" - этот девиз Ирина Владимировна сохраняет, где бы ни работала. В ее словах и интонациях сквозит легкость и уверенность, оптимизм и душевность человека, который привык приходить на помощь. Пройдя обучение по инфекционным болезням, Ирина вернулась в Саки и возглавила инфекционное отделение. И снова здесь все было в радость – и свежий ремонт, и оснащенность отделения, и коллеги, вызывающие ее неизменное уважение.

Коронавирус нагрянул в Крым тогда, когда полуостров принимает первых туристов, когда улицы наполняются ароматами весны, когда меньше всего ждешь беды и тревог. "Это было вообще очень неожиданно – разговоры о коронавирусе шли, но казалось, это так далеко, и без него были палаты переполнены. И вот в один день, что называется, без объявления войны в воскресный вечер раздался звонок - скорая привезла двоих", - рассказывает Ирина Владимировна.

© Фото : из личного архива Ирины Беляевой Заведующая инфекционным отделением Сакской районной больницы Ирина Беляева © Фото : из личного архива Ирины Беляевой Заведующая инфекционным отделением Сакской районной больницы Ирина Беляева

В приемный покой доставили пациентку с российско-бельгийским гражданством, которая вернулась из-за границы и соблюдала самоизоляцию, вскоре после приезда у нее обнаружили коронавирус. Вместе с женщиной доставили ее сына, находившегося в контакте.

"Меня на работе не было. Был дежурный врач, выяснилось, что еще и подтвержденный коронавирус. С подозрением и раньше были, но то, что уже подтвержденный, было шоком. Хорошо, что все было готово – и противочумные костюмы, и средства индивидуальной защиты. Я благодарна руководству, что даже в выходной день они готовы были приехать, помочь, поддержать", - Ирина Владимировна с гордостью говорит о своих сотрудниках и коллегах, вспоминает, как все мобилизовались и то, что разучивали по инструкциям и рекомендациям, реализовали в кратчайшие сроки.

"Это действительно сплоченный коллектив – от санитарочки до главного врача", - говорит завотделением. А тогда ей нужно было принимать не одно важное решение – ее пациентка оказалась первой "коронавирусной" больной в Крыму. Подумав о пожилых родителях и маленьком сыне, все взвесив, Ирина Владимировна приняла решение оставаться с пациенткой в отделении круглосуточно.

Стандартные симптомы – лихорадка, сниженная сатурация, кашель, слабость – всю клиническую картину коронавируса Беляева наблюдала у своей пациентки. Вспоминает, что больше опасалась за ее психологическое состояние, чем за физическое здоровье.

"14 дней мы провели вместе, я домой не ходила. Противовирусные препараты давали, поддержку кислородом, постепенно состояние улучшалось. Потом получили два отрицательных анализа, и они счастливые поехали домой. Это был первый выздоровевший пациент в Крыму", - говорит Ирина.

Дисциплина против вируса

Крыму удалось не допустить массовой заболеваемости, но и сдержать рост инфицированных, как и во многих других регионах страны, не получилось. Больных и пациентов с подозрением на коронавирус принимают несколько больниц полуострова. Для врачей это означает работу на пределе, постоянную усталость, чувство опустошения.

"Иногда бывает – так хочется поплакать. Каждый - от врача до санитарочки - выполняет невероятную работу, это тяжелый физический труд, умственное напряжение, это невероятная ответственность. Но все стараются держаться", - для Ирины Владимировны таким стимулом "оставаться на плаву" остается 10-летний сын, переживающий за нее, умеющий растрогать до слез одним только взрослым вопросом: "Мамочка, ты там как, жива?"

Ирина не жалеет, что выбрала эту профессию. Ее оптимизм и жизнелюбие наверняка передаются пациентам, которым и выздоравливать под присмотром красивого, деятельного доктора с заразительным искренним смехом куда легче.

© Фото : из личного архива Ирины Беляевой Заведующая инфекционным отделением Сакской районной больницы Ирина Беляева © Фото : из личного архива Ирины Беляевой Заведующая инфекционным отделением Сакской районной больницы Ирина Беляева

"Кто не готов выздоравливать – встаем и уходим! - шутит Ирина Владимировна со своими пациентами. - Прорвемся, наши родные войну пережили, страну отстояли, а мы что же?" По ее мнению, главное сегодня – соблюдение всех правил и требований, это основное оружие в борьбе с коронавирусом. Хотя, понимает она, есть и те, кто впадает в панику и прибегает провериться к докторам лишний раз – нет ли инфекции, а кто-то вовсе не верит в существовании вируса.

Но в целом, говорит заведующая отделением, крымчане – народ дисциплинированный и ответственный, готовый пожертвовать радостями весны ради здоровья своего и близких людей. "Мы победим за счет высокой организации, за счет четкой, слаженной работы системы, ответственности каждого", - уверена Ирина Беляева.