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2020-05-18T12:22
https://ria.ru/20200518/1571606241.html
США используют поставленные Россией аппараты ИВЛ, заявил Рябков
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РИА Новости

США используют поставленные Россией аппараты ИВЛ, заявил Рябков

12:08 18.05.2020 (обновлено: 12:22 18.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США используют аппараты искусственной вентиляции легких, поставленные Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По договоренности президентов 1 апреля из России в Нью-Йорк был направлен самолет АН-124 с медицинскими грузами, включая 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок. Американская сторона искренне поблагодарила за этот жест солидарности, все эти средства, как позднее сообщили американские коллеги, используются для лечения заболевших", - заявил Рябков в ходе онлайн-лекции в МГИМО.
Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
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