США используют поставленные Россией аппараты ИВЛ, заявил Рябков

"По договоренности президентов 1 апреля из России в Нью-Йорк был направлен самолет АН-124 с медицинскими грузами, включая 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок. Американская сторона искренне поблагодарила за этот жест солидарности, все эти средства, как позднее сообщили американские коллеги, используются для лечения заболевших", - заявил Рябков в ходе онлайн-лекции в МГИМО.

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.