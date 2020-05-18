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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:08
https://ria.ru/20200518/1571606165.html
В Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом

12:08 18.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико выразил надежду, что Россия уже вошла в фазу стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, и постепенно в стране начнут снимать ограничительные меры.
"Хочется верить, что мы сейчас вошли в эту фазу - фазу стабилизации с последующим снижением заболеваемости, и ограничения будут сниматься поэтапно",- сказал Брико на онлайн-форуме по цифровизации медицины и фармацевтической отрасли Medicine&Pharma.
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Он отметил, что пандемия заставит смотреть иначе на многие вопросы, в том числе, скорее всего, придется перестроить фармацевтическую промышленность.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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