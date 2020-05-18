В Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом

"Хочется верить, что мы сейчас вошли в эту фазу - фазу стабилизации с последующим снижением заболеваемости, и ограничения будут сниматься поэтапно",- сказал Брико на онлайн-форуме по цифровизации медицины и фармацевтической отрасли Medicine&Pharma.