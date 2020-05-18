В Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико выразил надежду, что Россия уже вошла в фазу стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, и постепенно в стране начнут снимать ограничительные меры.
"Хочется верить, что мы сейчас вошли в эту фазу - фазу стабилизации с последующим снижением заболеваемости, и ограничения будут сниматься поэтапно",- сказал Брико на онлайн-форуме по цифровизации медицины и фармацевтической отрасли Medicine&Pharma.
Он отметил, что пандемия заставит смотреть иначе на многие вопросы, в том числе, скорее всего, придется перестроить фармацевтическую промышленность.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.