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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:07
https://ria.ru/20200518/1571606108.html
ОНФ предложил признать региональные СМИ пострадавшей от COVID-19 отраслью
https://cdn23.img.ria.ru/images/102342/42/1023424214_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_2ae6f2f866390cf6b55c9b1e994526f3.jpg
РИА Новости

ОНФ предложил признать региональные СМИ пострадавшей от COVID-19 отраслью

12:07 18.05.2020
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© Fotolia / fragolerosseГазеты
Газеты
© Fotolia / fragolerosse
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт предлагает включить региональные и местные СМИ в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики и распространить на них соответствующие меры господдержки, сообщает пресс-служба движения.
Руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко отметила, что учредителем редакции региональных и местных СМИ часто выступают некоммерческие организации или просто физические лица. Это не позволяет им соответствовать критериям малого и среднего предпринимательства и претендовать на соответствующие меры поддержки со стороны государства.
"Нам очевидна необходимость, и мы просим правительство обратить отдельное внимание на отрасль СМИ, принять необходимые меры поддержки с акцентом на независимые региональные и местные средства массовой информации, находящиеся сейчас на грани выживания. Ведь это самое близкое населению СМИ, источник актуальной и социально важной информации местного значения, партнер и, если хотите, верный друг жителей на местах", - цитирует Костенко пресс-служба ОНФ.
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Основным источником доходов региональных и местных СМИ являлась реклама, заказчиком которой выступал бизнес, подчеркнула Костенко. По ее словам, Центр правовой поддержки журналистов ОНФ отмечает падение объемов рекламы до 90% у отдельных СМИ. С такой ситуацией столкнулись как печатные газеты, так и сетевые ресурсы, региональные и муниципальные телеканалы.
"Журналисты, как и врачи, как и волонтеры в это сложное время – на передовой. При этом уже долгие годы СМИ выживают в новой цифровой реальности. А в удаленных уголках страны их репортажи ждут постоянные читатели, зрители, слушатели, издания обеспечивают право своих пользователей на информацию. И мы хотим поставить во главу угла интересы в том числе и этих людей. Чтобы СМИ выстояли", - приводит пресс-служба слова замруководителя исполкома ОНФ по информполитике Ирины Плещевой.
Свои предложения Народный фронт направит в правительство РФ и соответствующие органы власти.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья КостенкоОбщероссийский народный фронтГосдума РФОбщество
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