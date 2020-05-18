ОНФ предложил признать региональные СМИ пострадавшей от COVID-19 отраслью

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт предлагает включить региональные и местные СМИ в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики и распространить на них соответствующие меры господдержки, сообщает пресс-служба движения.
Руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко отметила, что учредителем редакции региональных и местных СМИ часто выступают некоммерческие организации или просто физические лица. Это не позволяет им соответствовать критериям малого и среднего предпринимательства и претендовать на соответствующие меры поддержки со стороны государства.
"Нам очевидна необходимость, и мы просим правительство обратить отдельное внимание на отрасль СМИ, принять необходимые меры поддержки с акцентом на независимые региональные и местные средства массовой информации, находящиеся сейчас на грани выживания. Ведь это самое близкое населению СМИ, источник актуальной и социально важной информации местного значения, партнер и, если хотите, верный друг жителей на местах", - цитирует Костенко пресс-служба ОНФ.
Основным источником доходов региональных и местных СМИ являлась реклама, заказчиком которой выступал бизнес, подчеркнула Костенко. По ее словам, Центр правовой поддержки журналистов ОНФ отмечает падение объемов рекламы до 90% у отдельных СМИ. С такой ситуацией столкнулись как печатные газеты, так и сетевые ресурсы, региональные и муниципальные телеканалы.
"Журналисты, как и врачи, как и волонтеры в это сложное время – на передовой. При этом уже долгие годы СМИ выживают в новой цифровой реальности. А в удаленных уголках страны их репортажи ждут постоянные читатели, зрители, слушатели, издания обеспечивают право своих пользователей на информацию. И мы хотим поставить во главу угла интересы в том числе и этих людей. Чтобы СМИ выстояли", - приводит пресс-служба слова замруководителя исполкома ОНФ по информполитике Ирины Плещевой.
Свои предложения Народный фронт направит в правительство РФ и соответствующие органы власти.