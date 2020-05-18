ОНФ предложил признать региональные СМИ пострадавшей от COVID-19 отраслью

"Нам очевидна необходимость, и мы просим правительство обратить отдельное внимание на отрасль СМИ, принять необходимые меры поддержки с акцентом на независимые региональные и местные средства массовой информации, находящиеся сейчас на грани выживания. Ведь это самое близкое населению СМИ, источник актуальной и социально важной информации местного значения, партнер и, если хотите, верный друг жителей на местах", - цитирует Костенко пресс-служба ОНФ.

Основным источником доходов региональных и местных СМИ являлась реклама, заказчиком которой выступал бизнес, подчеркнула Костенко. По ее словам, Центр правовой поддержки журналистов ОНФ отмечает падение объемов рекламы до 90% у отдельных СМИ. С такой ситуацией столкнулись как печатные газеты, так и сетевые ресурсы, региональные и муниципальные телеканалы.

"Журналисты, как и врачи, как и волонтеры в это сложное время – на передовой. При этом уже долгие годы СМИ выживают в новой цифровой реальности. А в удаленных уголках страны их репортажи ждут постоянные читатели, зрители, слушатели, издания обеспечивают право своих пользователей на информацию. И мы хотим поставить во главу угла интересы в том числе и этих людей. Чтобы СМИ выстояли", - приводит пресс-служба слова замруководителя исполкома ОНФ по информполитике Ирины Плещевой.