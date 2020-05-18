Крымские медики рассказали, что получили надбавки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе оперативного штаба в понедельник позвонил в больницы, чтобы узнать о выплатах за работу с больными коронавирусом , медики сказали, что деньги получили.

Развожаев во время заседания штаба по громкой связи позвонил фельдшеру "скорой" выяснить, получила ли она доплату в размере 25 тысяч рублей. Женщина ответила, что получила деньги 12 мая. Затем глава города набрал телефон эпидемиолога инфекционной больницы, которая работает как госпиталь для больных коронавирусом. Медик подтвердила, что получила надбавку в размере 80 тысяч рублей. Еще один медик - медсестра из больницы №9 также подтвердила, что все выплаты (50 тысяч рублей) ею получены.

"Три направления – "скорая", больница №9 и инфекционная больница. Все хорошо… Медики подтвердили, что президентскую надбавку за апрель все получили. Это радует", - резюмировал Развожаев. Он попросил проконтролировать выплаты тем врачам, которые получают надбавки за риски общения с больными.

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.

Режим самоизоляции в Севастополе с 18 мая отменен для всех, кроме людей старше 65 лет. В силе остаются электронные пропуска для въезда в регион, сохраняется режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов. По состоянию на утро 18 мая в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 138 человек. Выздоровели 75 человек, двое умерли.