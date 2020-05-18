В Иране рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Власти Власти Ирана перешли к последнему этапу в противодействии распространению коронавируса, сейчас занимаются локализацией COVID-19 и сдерживанием эпидемии, сообщил официальный представитель правительства Али Рабии

По его словам, число "белых" городских округов, где риски распространения коронавируса малы, увеличилось до 280. Две недели назад власти опубликовали список из порядка 132 подобных "белых" округов.

"Представленные в штабе по противодействию распространению коронавируса доклады свидетельствуют о том, что мы прошли этап организации управления над ситуацией с распространением коронавируса, как и этап установления контроля над заболеванием. К сегодняшнему дню органам здравоохранения удалось перейти к фазе локализации и сдерживания", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено порядка 120 тысяч случаев заражения COVID-19, из которых почти 7 тысяч – со смертельным исходом, число же выздоровевших превысило 93 тысячи человек.

Власти Ирана с середины апреля, пройдя, по словам президента Хасана Роухани , пик заболеваемости, сняли ряд введенных ограничений и намерены продолжить этот процесс по мере стабилизации ситуации в стране.