В Иране рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

По его словам, число "белых" городских округов, где риски распространения коронавируса малы, увеличилось до 280. Две недели назад власти опубликовали список из порядка 132 подобных "белых" округов.
"Представленные в штабе по противодействию распространению коронавируса доклады свидетельствуют о том, что мы прошли этап организации управления над ситуацией с распространением коронавируса, как и этап установления контроля над заболеванием. К сегодняшнему дню органам здравоохранения удалось перейти к фазе локализации и сдерживания", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено порядка 120 тысяч случаев заражения COVID-19, из которых почти 7 тысяч – со смертельным исходом, число же выздоровевших превысило 93 тысячи человек.
Власти Ирана с середины апреля, пройдя, по словам президента Хасана Роухани, пик заболеваемости, сняли ряд введенных ограничений и намерены продолжить этот процесс по мере стабилизации ситуации в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.