Свыше 4 тысяч обращений по нарушению чистоты поступило в Подмосковье

"За прошедшую неделю в Центр управления регионом поступило 4323 обращения, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Основная часть касалась нарушения правил уборки территории контейнерных площадок, уборки газона и правил уборки и вывоза строительных отходов и материалов", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.

По его словам в категории "Нарушения правил уборки территории контейнерных площадок" за неделю было решено 670 проблем. Наибольшее количество нарушений было зарегистрировано в городских округах Дмитров, Ступино и Домодедово.