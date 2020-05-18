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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-18T11:59
https://ria.ru/20200518/1571605494.html
Свыше 4 тысяч обращений по нарушению чистоты поступило в Подмосковье
https://cdn22.img.ria.ru/images/156325/47/1563254761_0:185:3116:1938_1036x0_80_0_0_5d3d5cec57e610393211869ea9b7f03c.jpg
РИА Новости

Свыше 4 тысяч обращений по нарушению чистоты поступило в Подмосковье

12:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина выкидывает мусор в контейнер для сбора отходов из пластика
Женщина выкидывает мусор в контейнер для сбора отходов из пластика
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Порядка 4323 обращений касающихся содержания чистоты, порядка, а также благоустройства дворов поступило в Госадмтехнадзор Подмосковья за прошедшую неделю, говорится в сообщении ведомства.
"За прошедшую неделю в Центр управления регионом поступило 4323 обращения, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Основная часть касалась нарушения правил уборки территории контейнерных площадок, уборки газона и правил уборки и вывоза строительных отходов и материалов", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
По его словам в категории "Нарушения правил уборки территории контейнерных площадок" за неделю было решено 670 проблем. Наибольшее количество нарушений было зарегистрировано в городских округах Дмитров, Ступино и Домодедово.
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Новости ПодмосковьяГосадмтехнадзор Московской области
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