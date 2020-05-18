Свыше 4 тысяч обращений по нарушению чистоты поступило в Подмосковье

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Порядка 4323 обращений касающихся содержания чистоты, порядка, а также благоустройства дворов поступило в Госадмтехнадзор Подмосковья за прошедшую неделю, говорится в сообщении ведомства.
"За прошедшую неделю в Центр управления регионом поступило 4323 обращения, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Основная часть касалась нарушения правил уборки территории контейнерных площадок, уборки газона и правил уборки и вывоза строительных отходов и материалов", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
По его словам в категории "Нарушения правил уборки территории контейнерных площадок" за неделю было решено 670 проблем. Наибольшее количество нарушений было зарегистрировано в городских округах Дмитров, Ступино и Домодедово.