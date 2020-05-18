В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане за сутки увеличилось на 408 и достигло отметки в 7072, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на данные минздрава страны.
Согласно данным медиков, общее число летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 173. Число выздоровевших возросло до 801.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 315 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.