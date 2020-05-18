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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:59
https://ria.ru/20200518/1571605413.html
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч

11:59 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане за сутки увеличилось на 408 и достигло отметки в 7072, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на данные минздрава страны.
Согласно данным медиков, общее число летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 173. Число выздоровевших возросло до 801.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 315 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
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