Эксперт рассказал о мутации коронавируса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Коронавирус мутирует, но говорить о большой разнице штаммов пока преждевременно, и разрабатываемая сейчас вакцина своей актуальности не потеряет, заявил директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Коронавирус мутирует, но говорить о большой разнице штаммов пока преждевременно, и разрабатываемая сейчас вакцина своей актуальности не потеряет, заявил директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев

Ранее Лента.ру сообщила со ссылкой на профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директора Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анчу Баранову , что "ирано-европейский" штамм коронавируса, который попал в Россию, обладает отличиями от тех, что распространились в других частях света, он быстрее распространяется и, вероятно, чаще вызывает бессимптомное течение заболевания.

"На сегодняшний день качество статистики в странах настолько разное, что делать выводы о разнице штаммов преждевременно. Вирус мутирует, он набрал достаточно много мутаций, но определить роль этих мутаций пока сложно",- рассказал Лукашев РИА Новости.

Он пояснил, что вирус набирает мутации всегда, большая часть из них для него нейтральная, то есть они никак не меняют его свойства.

"Чтобы разобраться, как повлияла мутация на вирус, нужно потратить годы, и пока делать выводы преждевременно. Хотя и выходят работы, где сообщается о якобы разных свойствах вирусов из разных стран, доказательная база у них пока что недостаточная",- подчеркнул Лукашев.

Он отметил, что мутация коронавируса не должна повлиять на вакцину. Вирус мутирует не так быстро, чтобы вакцина, которая сейчас разрабатывается, через какое-то время стала не актуальна, пояснил эксперт.