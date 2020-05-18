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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:08
https://ria.ru/20200518/1571605385.html
Эксперт рассказал о мутации коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:27:1440:837_1036x0_80_0_0_dc2efd18ffee81514d7c422fc4d8996f.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о мутации коронавируса

11:59 18.05.2020 (обновлено: 14:08 18.05.2020)
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© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Коронавирус мутирует, но говорить о большой разнице штаммов пока преждевременно, и разрабатываемая сейчас вакцина своей актуальности не потеряет, заявил директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
Ранее Лента.ру сообщила со ссылкой на профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директора Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анчу Баранову, что "ирано-европейский" штамм коронавируса, который попал в Россию, обладает отличиями от тех, что распространились в других частях света, он быстрее распространяется и, вероятно, чаще вызывает бессимптомное течение заболевания.
"На сегодняшний день качество статистики в странах настолько разное, что делать выводы о разнице штаммов преждевременно. Вирус мутирует, он набрал достаточно много мутаций, но определить роль этих мутаций пока сложно",- рассказал Лукашев РИА Новости.
Он пояснил, что вирус набирает мутации всегда, большая часть из них для него нейтральная, то есть они никак не меняют его свойства.
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"Чтобы разобраться, как повлияла мутация на вирус, нужно потратить годы, и пока делать выводы преждевременно. Хотя и выходят работы, где сообщается о якобы разных свойствах вирусов из разных стран, доказательная база у них пока что недостаточная",- подчеркнул Лукашев.
Он отметил, что мутация коронавируса не должна повлиять на вакцину. Вирус мутирует не так быстро, чтобы вакцина, которая сейчас разрабатывается, через какое-то время стала не актуальна, пояснил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнча БарановаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашевичОткрытия - РИА Наука
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