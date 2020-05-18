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Тегеран предостерег США от провокаций в отношении иранских танкеров
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РИА Новости

Тегеран предостерег США от провокаций в отношении иранских танкеров

11:58 18.05.2020
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии предостерег США от провокаций в адрес иранских танкеров, поставляющих топливо Венесуэле, заявив, что у Тегерана есть различные варианты ответа на угрозы.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран ответит США в случае угроз танкерам. В МИД Ирана был вызван посол Швейцарии, представляющий интересы США в Тегеране, ему поступила просьба передать послание Тегерана на этот счет Вашингтону.
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"Отправка танкеров с бензином осуществлялась по запросу правительства Венесуэлы. Пока еще рано говорить об ответе, но у нас все опции на столе. Надеюсь, им удастся избежать ошибки", - приводит телерадиокомпания IRIB слова Рабии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Вашингтон рассматривает вопрос о мерах, которые можно предпринять по отношению к Ирану, поставлявшему нефть в Венесуэлу.
Кроме того, агентство сообщило, что, по словам этого чиновника, Вашингтон обладает высокой степенью уверенности в том, что правительство Венесуэлы платит Ирану в ответ "тонны золота".
США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном о ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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Али РабииМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаСШАВ мире
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