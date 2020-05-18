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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:00
https://ria.ru/20200518/1571605302.html
Во Франции снова заработают склады Amazon
https://cdn24.img.ria.ru/images/147942/13/1479421347_0:127:2663:1625_1036x0_80_0_0_3a9b90cfb35b8cf0d07387b8d3e5396a.jpg
РИА Новости

Во Франции снова заработают склады Amazon

12:00 18.05.2020
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© AP Photo / Brandon BaileyРабота робота на складе Amazon
Работа робота на складе Amazon
© AP Photo / Brandon Bailey
Работа робота на складе Amazon . Архивное фото
ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Склады компании Amazon, закрытые во Франции по решению суда из-за возможных рисков заражения сотрудников коронавирусом, снова откроются во вторник, 19 мая.
Гигант сетевых продаж закрыл распределительные центры во Франции после решения суда, который обязал компанию провести проверку рисков заражения COVID-19 на своих складах и на это время ограничить онлайн-торговлю исключительно товарами первой необходимости. В случае нарушения этих мер компании грозил бы штраф в размере 100 тысяч евро. Апелляционный суд подтвердил это решение.
Магазин компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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Как сообщает телеканал BFMTV, руководству компании удалось достигнуть соглашения с представителями профсоюзов.
"Профсоюзные организации CFDT, CGT, FO et SUD и дирекция Amazon только что достигли соглашения о возобновлении активности не шести складах на территории (Франции) с 19 мая", - передает телеканал BFMTV.
Отмечается, что возвращение к прежнему режиму работы будет постепенным и основано на принципе добровольности. Сотрудники компании уже с понедельника начнут проходить обучение о мерах предосторожности.
"Со вторника и до 25 мая на местах будет всего 50% работников, с 25 мая по 2 июня - 80% и, наконец, с 3 июня будет 100% работников", - сообщает телеканал.
С начала эпидемии коронавируса во Франции было зафиксировано более 28,1 тысячи связанных с ним смертей.
С 11 мая в стране начали снимать ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные магазины, однако кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Amazon.com, Inc.ФранцияВ мире
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