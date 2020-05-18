Во Франции снова заработают склады Amazon

ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Склады компании Склады компании Amazon , закрытые во Франции по решению суда из-за возможных рисков заражения сотрудников коронавирусом , снова откроются во вторник, 19 мая.

Гигант сетевых продаж закрыл распределительные центры во Франции после решения суда, который обязал компанию провести проверку рисков заражения COVID-19 на своих складах и на это время ограничить онлайн-торговлю исключительно товарами первой необходимости. В случае нарушения этих мер компании грозил бы штраф в размере 100 тысяч евро. Апелляционный суд подтвердил это решение.

Как сообщает телеканал BFMTV , руководству компании удалось достигнуть соглашения с представителями профсоюзов.

"Профсоюзные организации CFDT, CGT, FO et SUD и дирекция Amazon только что достигли соглашения о возобновлении активности не шести складах на территории (Франции) с 19 мая", - передает телеканал BFMTV.

Отмечается, что возвращение к прежнему режиму работы будет постепенным и основано на принципе добровольности. Сотрудники компании уже с понедельника начнут проходить обучение о мерах предосторожности.

"Со вторника и до 25 мая на местах будет всего 50% работников, с 25 мая по 2 июня - 80% и, наконец, с 3 июня будет 100% работников", - сообщает телеканал.

С начала эпидемии коронавируса во Франции было зафиксировано более 28,1 тысячи связанных с ним смертей.

С 11 мая в стране начали снимать ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные магазины, однако кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей.