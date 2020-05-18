В соцсети "ВКонтакте" появилась новая функция

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В соцсети "ВКонтакте" появилась функция групповых видеозвонков, одновременно могут подключиться до восьми человек.
Новая опция доступна в последней версии мобильного приложения VK. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.
Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории VK в ближайшие дни.
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