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2020-05-18T13:38
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В соцсети "ВКонтакте" появилась новая функция
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РИА Новости

В соцсети "ВКонтакте" появилась новая функция

11:57 18.05.2020 (обновлено: 13:38 18.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В соцсети "ВКонтакте" появилась функция групповых видеозвонков, одновременно могут подключиться до восьми человек.
Новая опция доступна в последней версии мобильного приложения VK. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.
Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории VK в ближайшие дни.
Санитайзер
20 апреля, 17:29
ВКонтакте выяснила, о чем мечтают россияне во время самоизоляции
26020010
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ВКонтакте
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