Ученые оценили риск передачи коронавируса во время разговора

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ученые установили, что громкая речь так же способствует распространению коронавируса, как кашель или чиханье. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты из Национальных институтов здравоохранения США проанализировали выработку микрокапель, содержащих вирусы, во время разговора с помощью высокоточного лазера. Для этого испытуемых попросили произносить определенные фразы с разной громкостью, а затем просветили пространство перед ними с помощью приборов.
Выяснилось, что за минуту громкого разговора около тысячи содержащих вирусы капель вырываются в окружающую среду и затем могут оставаться в воздухе более восьми, а иногда и 14 минут в зависимости от дополнительных факторов.
При этом ученые отметили, что получили средневзвешенное значение, так как многие пациенты с COVID-19 являются более заразными, а в ротовой полости некоторых больных формируется и выбрасывается в окружающую среду более 100 тысяч капель за минуту разговора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.