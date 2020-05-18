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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:24
https://ria.ru/20200518/1571605171.html
Ученые оценили риск передачи коронавируса во время разговора
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:27:1440:837_1036x0_80_0_0_dc2efd18ffee81514d7c422fc4d8996f.jpg
РИА Новости

Ученые оценили риск передачи коронавируса во время разговора

11:56 18.05.2020 (обновлено: 17:24 18.05.2020)
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© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ученые установили, что громкая речь так же способствует распространению коронавируса, как кашель или чиханье. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты из Национальных институтов здравоохранения США проанализировали выработку микрокапель, содержащих вирусы, во время разговора с помощью высокоточного лазера. Для этого испытуемых попросили произносить определенные фразы с разной громкостью, а затем просветили пространство перед ними с помощью приборов.
Выяснилось, что за минуту громкого разговора около тысячи содержащих вирусы капель вырываются в окружающую среду и затем могут оставаться в воздухе более восьми, а иногда и 14 минут в зависимости от дополнительных факторов.
При этом ученые отметили, что получили средневзвешенное значение, так как многие пациенты с COVID-19 являются более заразными, а в ротовой полости некоторых больных формируется и выбрасывается в окружающую среду более 100 тысяч капель за минуту разговора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
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