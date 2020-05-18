В Чувашии возбудили дело против сбежавшей из больницы женщины с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело в отношении женщины, заболевшей коронавирусом и самовольно покинувшей лечебное учреждение, возбуждено в Чувашии, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Прокуратура Московского района города Чебоксары в ходе проверки обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в медицинских учреждениях города установила, что в апреле в Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн была госпитализирована 43-летняя местная жительница с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией.
"При поступлении в медицинскую организацию женщина была предупреждена о наличии у нее опасного инфекционного заболевания и необходимости исключить контакты с другими людьми. Также женщине запрещено покидать лечебное учреждение до полного выздоровления. Несмотря на это, 6 мая она самовольно покинула больницу. В тот же день женщина была задержана и вновь помещена в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении женщины к уголовной ответственности. "После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей). Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры", - подчеркивается в сообщении.
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