В Чувашии возбудили дело против сбежавшей из больницы женщины с COVID-19

"При поступлении в медицинскую организацию женщина была предупреждена о наличии у нее опасного инфекционного заболевания и необходимости исключить контакты с другими людьми. Также женщине запрещено покидать лечебное учреждение до полного выздоровления. Несмотря на это, 6 мая она самовольно покинула больницу. В тот же день женщина была задержана и вновь помещена в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.