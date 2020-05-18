Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:47
https://ria.ru/20200518/1571604751.html
В Чувашии возбудили дело против сбежавшей из больницы женщины с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542195_0:286:3132:2048_1036x0_80_0_0_d7a14ce832584a047c45e2c4fa2c42fd.jpg
РИА Новости

В Чувашии возбудили дело против сбежавшей из больницы женщины с COVID-19

11:47 18.05.2020
661
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело в отношении женщины, заболевшей коронавирусом и самовольно покинувшей лечебное учреждение, возбуждено в Чувашии, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Прокуратура Московского района города Чебоксары в ходе проверки обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в медицинских учреждениях города установила, что в апреле в Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн была госпитализирована 43-летняя местная жительница с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией.
"При поступлении в медицинскую организацию женщина была предупреждена о наличии у нее опасного инфекционного заболевания и необходимости исключить контакты с другими людьми. Также женщине запрещено покидать лечебное учреждение до полного выздоровления. Несмотря на это, 6 мая она самовольно покинула больницу. В тот же день женщина была задержана и вновь помещена в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении женщины к уголовной ответственности. "После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей). Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры", - подчеркивается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Вчера, 10:59Распространение нового коронавируса
СК начал проверки в 19 регионах из-за нарушений по выплатам медикам
1700200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыПроисшествия
Рекомендуем
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Чувашии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Полицейский автомобиль
В Чувашии вероятного мошенника задержали в день освобождения из тюрьмы
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В Тамбовской области годовалый ребенок заболел COVID-19
Коронавирус
Эксперт рассказал об антителах, способных блокировать коронавирус
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
В Кировской области пропал четырехлетний мальчик
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Шанхай
Уровень загрязнения воздуха в Китае превысил показатели 2019 года
Александр Бастрыкин
Глава СК заинтересовался найденными в нижегородском лесу вакцинами
Ситуация в Москве
В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Вопрос отправки в Россию аппаратов ИВЛ из США прорабатывается
Медицинский работник
В более чем десяти регионах выявили нарушения при выплатах медикам
Актер Джино Сильва
В США умер актер из фильмов "Человек со шрамом" и "Малхолланд Драйв"
Смартфон
Эксперт объяснил, как граждане попадаются на поддельные приложения банков
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Красноярске прохожие спасли тонувшую в Енисее девочку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Лента новостейМолния