Челябинская прокуратура открыла горячую линию по надбавкам медикам

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Челябинской области запустила горячую линию, на которую можно сообщить о нарушениях при начислении стимулирующих выплат медикам, работающих с больными COVID-19 , сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По поручению прокурора Челябинской области в связи с участившимися случаями публикаций о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников организованы проверки соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

"Для оперативного решения вопросов в прокуратуре Челябинской области организована горячая линия. Информацию о фактах нарушений трудовых прав при обеспечении стимулирующими выплатами необходимо сообщать с 09.00 (07.00 мск) до 18.00 (16.00 мск) по телефону (8351) 239-21-70", - говорится в сообщении.

Граждане также могут обращаться в интернет-приемную прокуратуры области на сайте www.chelproc.ru, уточняется в сообщении.

Ранее водители скорой помощи в Челябинске пожаловались на неполные выплаты надбавок, прокуратура региона в связи с этим организовала проверку. В воскресенье правительство региона сообщило, что властями медработникам были произведены перерасчеты за работу с коронавирусными больными, и деньги зачислены на счета медицинских организаций. Правительство поясняло, что в воскресенье будут завершены перечисления на счета врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой медицинской помощи - всего выплаты охватывают 1259 медицинских работников.