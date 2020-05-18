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2020-05-18T11:46
https://ria.ru/20200518/1571604678.html
Челябинская прокуратура открыла горячую линию по надбавкам медикам
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РИА Новости

Челябинская прокуратура открыла горячую линию по надбавкам медикам

11:46 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области запустила горячую линию, на которую можно сообщить о нарушениях при начислении стимулирующих выплат медикам, работающих с больными COVID-19, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
По поручению прокурора Челябинской области в связи с участившимися случаями публикаций о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников организованы проверки соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.
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"Для оперативного решения вопросов в прокуратуре Челябинской области организована горячая линия. Информацию о фактах нарушений трудовых прав при обеспечении стимулирующими выплатами необходимо сообщать с 09.00 (07.00 мск) до 18.00 (16.00 мск) по телефону (8351) 239-21-70", - говорится в сообщении.
Граждане также могут обращаться в интернет-приемную прокуратуры области на сайте www.chelproc.ru, уточняется в сообщении.
Ранее водители скорой помощи в Челябинске пожаловались на неполные выплаты надбавок, прокуратура региона в связи с этим организовала проверку. В воскресенье правительство региона сообщило, что властями медработникам были произведены перерасчеты за работу с коронавирусными больными, и деньги зачислены на счета медицинских организаций. Правительство поясняло, что в воскресенье будут завершены перечисления на счета врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой медицинской помощи - всего выплаты охватывают 1259 медицинских работников.
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