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2020-05-18T11:45
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В Тамбовской области годовалый ребенок заболел COVID-19
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РИА Новости

В Тамбовской области годовалый ребенок заболел COVID-19

11:45 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 82 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались годовалый мальчик и еще четыре ребенка, сообщает администрация региона.
"Из 82 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 35 мужчин, 42 женщины, 5 детей (девочка 14 лет, мальчики 1, 4, 5, 7 лет). Возраст взрослых - от 18 до 78 лет. Четверо прибыли из других регионов, 78 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
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Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в области выросло до 1984. Из них 545 выздоровели: 245 выписаны из стационара, 300 сняты с амбулаторного наблюдения. Пятеро скончались.
На данный момент госпитализированы 433 человека, у 328 диагноз подтвержден, двое - с подозрением, у троих - отрицательный диагноз, а у 100 анализы в работе, из госпитализированных у 218 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3016 (из них подтверждённых случаев - 1106, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4550. Выписано из больниц – 516. Всего обследованных лиц - 8515", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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