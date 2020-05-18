В Тамбовской области годовалый ребенок заболел COVID-19

Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского

ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 82 пациентов в Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 82 пациентов в Тамбовской области , среди заболевших оказались годовалый мальчик и еще четыре ребенка, сообщает администрация региона.

"Из 82 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 35 мужчин, 42 женщины, 5 детей (девочка 14 лет, мальчики 1, 4, 5, 7 лет). Возраст взрослых - от 18 до 78 лет. Четверо прибыли из других регионов, 78 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в области выросло до 1984. Из них 545 выздоровели: 245 выписаны из стационара, 300 сняты с амбулаторного наблюдения. Пятеро скончались.

На данный момент госпитализированы 433 человека, у 328 диагноз подтвержден, двое - с подозрением, у троих - отрицательный диагноз, а у 100 анализы в работе, из госпитализированных у 218 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3016 (из них подтверждённых случаев - 1106, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4550. Выписано из больниц – 516. Всего обследованных лиц - 8515", - говорится в сообщении.