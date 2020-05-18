СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
Представление СК о даче согласия на возбуждение уголовных дел будет рассмотрено на заседании 27 мая.
СК хочет привлечь мирового судью в отставке судебного участка № 25 Нагатинского района Москвы Светлану Самгину за мошенничество и посредничество во взяточничестве; судью Арбитражного суда Ростовской области в отставке Светлану Мартынову — за несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств; судью Оренбургского областного суда в отставке Геннадия Петрухова, судью Лискинского суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина и судью Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Александра Сычева — за участие в ДТП.
Кроме того, "на карандаш" СК попали мировой судья судебного участка № 52 Жуковского района Московской области Станислав Крупин — за разбой и судья Новосибирского областного суда Римма Шатовкина — за превышение должностных полномочий.
Согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалифколлегии.
За 2019 год в России были осуждены 17 бывших судей и работников суда, свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде.