СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

Согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалифколлегии.

За 2019 год в России были осуждены 17 бывших судей и работников суда, свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде.