В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1547

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1547, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 997 человек, 59 умерли.

За воскресенье в республике провели 2378 тестов на коронавирус, за все время – 231104.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.