Усс поручил за неделю купировать вспышку COVID-19 в "Полюс Красноярск"

Ранее гендиректор ПАО "Полюс" Павел Грачев сообщил что у сотрудников АО "Полюс Красноярск" выявили 866 первичных положительных тестов на COVID-19.

По словам губернатора, на сегодняшний день на Еруде развернуто порядка 1,5 тысяч мест для возможной госпитализации. Общее количество медицинского персонала в ближайшее часы будет доведено до 100 человек. С воскресенья развернут мобильный городок, установленный силами края.

"Кроме этого, к нам для оказания помощи прибыли силы министерства обороны (РФ). Таким образом сегодня на территории Северо-Енисейского района и, прежде всего, в поселке Еруда, находится достаточное количество разного рода сил. Нам необходимо обеспечить четкое взаимодействие, организационное слаживание и поддержку друг другу для того, чтобы максимум в течение одной недели купировать эту ситуацию, не допустить ее распространения за пределы вахтового поселка и добиться реальной стабилизации", - сказал Усс.

Он отметил, что предприятие обладает непрерывным циклом, общее число сотрудников почти 6 тысяч.

По словам Усса, сложность для ликвидации очага в первые дни связана с вахтовым методом работы, большой скученностью и непрерывностью технологического процесса.

Ранее, пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщила, что в Северо-Енисейском районе по состоянию на 9 мая зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск". Затем число зараженных начало увеличиваться.

Позднее "Полюс" сообщил, что заражение оказало незначительное влияние на работу предприятий компании в регионе. Глава региона поручил усилить меры безопасности в районе работы АО "Полюс Красноярск". Силами края на месте развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов. Также Минобороны по просьбе властей развернет второй мобильный госпиталь.

По данным Минобороны РФ, сводный отряд ведомства прибыл в Красноярск для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также сообщается, что для координации прибывших подразделений создана опергруппа управления штаба ЦВО . Всего к выполнению задач привлечено более 200 военнослужащих, среди которых 77 врачей и младших медспециалистов, а также почти 100 единиц специальной военной техники.