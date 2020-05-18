Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:12
https://ria.ru/20200518/1571604430.html
Усс поручил за неделю купировать вспышку COVID-19 в "Полюс Красноярск"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571616910_0:96:1024:672_1036x0_80_0_0_84f6055f5dd908c314eb2085268e5d4f.jpg
РИА Новости

Усс поручил за неделю купировать вспышку COVID-19 в "Полюс Красноярск"

11:43 18.05.2020 (обновлено: 14:12 18.05.2020)
758
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского краяСтроительство полевого лагеря на территории вахтового поселка Олимпиадинского ГОКа
Строительство полевого лагеря на территории вахтового поселка Олимпиадинского ГОКа
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края
Строительство полевого лагеря на территории вахтового поселка Олимпиадинского ГОКа
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСК (Красноярский край), 18 мая - РИА Новости. Распространение коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края среди сотрудников компании "Полюс Красноярск" необходимо купировать в недельный срок, заявил в понедельник на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории края губернатор Александр Усс.
Ранее гендиректор ПАО "Полюс" Павел Грачев сообщил что у сотрудников АО "Полюс Красноярск" выявили 866 первичных положительных тестов на COVID-19.
Карьер Титимухтинского золоторудного месторождения компании Полюс в Северо-Енисейском районе Красноярского края
Вчера, 10:56Распространение нового коронавируса
Первичные тесты выявили COVID-19 у 866 сотрудников АО "Полюс Красноярск"
По словам губернатора, на сегодняшний день на Еруде развернуто порядка 1,5 тысяч мест для возможной госпитализации. Общее количество медицинского персонала в ближайшее часы будет доведено до 100 человек. С воскресенья развернут мобильный городок, установленный силами края.
"Кроме этого, к нам для оказания помощи прибыли силы министерства обороны (РФ). Таким образом сегодня на территории Северо-Енисейского района и, прежде всего, в поселке Еруда, находится достаточное количество разного рода сил. Нам необходимо обеспечить четкое взаимодействие, организационное слаживание и поддержку друг другу для того, чтобы максимум в течение одной недели купировать эту ситуацию, не допустить ее распространения за пределы вахтового поселка и добиться реальной стабилизации", - сказал Усс.
Он отметил, что предприятие обладает непрерывным циклом, общее число сотрудников почти 6 тысяч.
По словам Усса, сложность для ликвидации очага в первые дни связана с вахтовым методом работы, большой скученностью и непрерывностью технологического процесса.
Ранее, пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщила, что в Северо-Енисейском районе по состоянию на 9 мая зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск". Затем число зараженных начало увеличиваться.
Позднее "Полюс" сообщил, что заражение оказало незначительное влияние на работу предприятий компании в регионе. Глава региона поручил усилить меры безопасности в районе работы АО "Полюс Красноярск". Силами края на месте развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов. Также Минобороны по просьбе властей развернет второй мобильный госпиталь.
По данным Минобороны РФ, сводный отряд ведомства прибыл в Красноярск для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также сообщается, что для координации прибывших подразделений создана опергруппа управления штаба ЦВО. Всего к выполнению задач привлечено более 200 военнослужащих, среди которых 77 врачей и младших медспециалистов, а также почти 100 единиц специальной военной техники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Центральный военный округПавел ГрачевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр УссКрасноярский крайСеверо-Енисейский районКрасноярскОбщество
Рекомендуем
Пробирки
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В России за сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом
Карьер Титимухтинского золоторудного месторождения компании Полюс в Северо-Енисейском районе Красноярского края
Первичные тесты выявили COVID-19 у 866 сотрудников АО "Полюс Красноярск"
Медик
В Красноярский край отправили военных для помощи в борьбе с коронавирусом
Прохожий на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Павел Грачев
Гендиректор ПАО "Полюс Красноярск" прокомментировал вспышку COVID-19
Отделение Сбербанка России
Банки предупредили об угрозе списания алиментов за долги
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые оценили риск передачи коронавируса во время разговора
Система кровообращения ног
В России придумали, как обновить больные сосуды с помощью гравитации
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Эксперт рассказал о мутации коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Женщина выкидывает мусор в контейнер для сбора отходов из пластика
Свыше 4 тысяч обращений по нарушению чистоты поступило в Подмосковье
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
Синоптики пообещали дождь со снегом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Лента новостейМолния