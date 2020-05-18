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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:38
https://ria.ru/20200518/1571604175.html
В Свердловской области выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571539996_0:105:3266:1942_1036x0_80_0_0_f8ec3d52ea763b55603eeee4caa17788.jpg
РИА Новости

В Свердловской области выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом

11:38 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациенты с COVID-19
Врачи и пациенты с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи и пациенты с COVID-19 . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Одиннадцать пациентов с COVID-19 в Свердловской области на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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За последние сутки в Свердловской области выявлено 130 новых случаев COVID-19.
Вирус выявлен специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Среднеуральска, Сысертского и Тугулымского городских округов, а также у двоих жителей других регионов РФ, отмечает штаб.
Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 2861.
Выписаны за сутки еще 39 человек. Уральские врачи вылечили в общей сложности 773 пациента, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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