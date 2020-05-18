В Свердловской области выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Одиннадцать пациентов с COVID-19 в Свердловской области на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Свердловской области выявлено 130 новых случаев COVID-19.
Вирус выявлен специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Среднеуральска, Сысертского и Тугулымского городских округов, а также у двоих жителей других регионов РФ, отмечает штаб.
Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 2861.
Выписаны за сутки еще 39 человек. Уральские врачи вылечили в общей сложности 773 пациента, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.