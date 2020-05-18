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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:40
https://ria.ru/20200518/1571604131.html
В Нижегородской области 3,9 тысячи заболевших COVID-19 лечатся дома
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570451552_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_9ec517830e8b05e99bc2138e8d07cef4.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области 3,9 тысячи заболевших COVID-19 лечатся дома

11:40 18.05.2020
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкФельдшер бригады экстренного реагирования
Фельдшер бригады экстренного реагирования
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Нижегородской области достигло 6692 человек, почти 4 тысячи из них лечатся амбулаторно, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Нижегородской области подтверждены еще 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 6692 человек, 1415 пациентов с подтвержденным коронавирусом выздоровели", - говорится в сообщении.
Из общего числа заболевших 3910 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме, 43 человека скончались.
"Нам удалось купировать очаги заболеваемости, параллельно нарастив объемы тестирования. В результате удается выявлять людей, у которых заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно. Находясь на изоляции, они не передают вирус другим, и это снижает нагрузку на систему здравоохранения. Так, в Нижегородской области более 1,2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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По словам главы региона, дополнительные ограничения, введенные перед майскими праздниками, дают свой эффект. "Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики. Важно, сохранив высокие объемы тестирования, увидеть снижение количества зараженных", - сказал он.
По данным на 18 мая, 147 940 жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 4549 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинНижегородская область
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