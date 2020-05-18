В Нижегородской области 3,9 тысячи заболевших COVID-19 лечатся дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Число заболевших коронавирусом в Нижегородской области достигло 6692 человек, почти 4 тысячи из них лечатся амбулаторно, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Нижегородской области подтверждены еще 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 6692 человек, 1415 пациентов с подтвержденным коронавирусом выздоровели", - говорится в сообщении.

Из общего числа заболевших 3910 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме, 43 человека скончались.

"Нам удалось купировать очаги заболеваемости, параллельно нарастив объемы тестирования. В результате удается выявлять людей, у которых заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно. Находясь на изоляции, они не передают вирус другим, и это снижает нагрузку на систему здравоохранения. Так, в Нижегородской области более 1,2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

По словам главы региона, дополнительные ограничения, введенные перед майскими праздниками, дают свой эффект. "Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики. Важно, сохранив высокие объемы тестирования, увидеть снижение количества зараженных", - сказал он.

По данным на 18 мая, 147 940 жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 4549 человек.