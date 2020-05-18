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2020-05-18T16:15
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В Воронеже волонтер продавала продукты из наборов для малоимущих
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РИА Новости

В Воронеже волонтер продавала продукты из наборов для малоимущих

11:37 18.05.2020 (обновлено: 16:15 18.05.2020)
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Волонтер попалась в Воронеже на продаже продуктов из наборов, предназначенных для помощи малообеспеченным семьям в условиях коронавирусной пандемии, сообщила в понедельник РИА Новости представитель регионального волонтерского центра "Единой России".
Информация о продаже продуктов "по очень низким ценам" появилась в одном из воронежских сообществ соцсети "ВКонтакте" в середине прошлой недели. Согласно скриншотам, сделанным воронежским региональным волонтерским центром ЕР, сыр и колбаса продавались по 100 рублей, сахар - за 30, "конфетки" - по 25, вафли и печенье по 40 рублей, а тушенка "уже закончилась". На странице в соцсети над соответствующим постом поздним вечером 14 мая появилась запись: "Хотела принести извинения за продажу продуктовых наборов, которые были предназначены для нуждающихся семей".
"Это девушка была автоволонтером. Она позвонила и сказала, что видела в новостях, что волонтерам зачтут практику в вузе, и так как она учится, она хотела бы волонтерить. Поволонтерила два дня и пропала. Через неделю появились вот эти сообщения в воронежском паблике", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, волонтеры сразу узнали продукты и вступили в переписку с девушкой.
"В итоге она привезла продукты и в четверг вечером (14 мая) извинилась публично. Она продавала продукты отдельно из этого продуктового набора. Она вернула два набора, пять присвоила себе", - добавила представитель волонтерского центра.
По словам собеседницы агентства, приблизительная стоимость такого набора, предоставленного аграриями Воронежской области, составляет 2-2,5 тысячи рублей. А девушка, жительница Воронежа, учится в сельскохозяйственной академии в Нижнем Новгороде.
На вопрос РИА Новости, будет ли волонтерский центр писать по факту произошедшего заявление в полицию, собеседница агентства ответила: "Да, будет".
Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов
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