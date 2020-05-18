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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:37
https://ria.ru/20200518/1571604026.html
У трех сотрудников правительства Астраханской области выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

У трех сотрудников правительства Астраханской области выявили коронавирус

11:37 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая – РИА Новости. Трое сотрудников правительства Астраханской области заболели коронавирусом, контактные лица переведены на самоизоляцию, сообщает управление администрации губернатора региона.
По их данным, 15 мая был получен положительный результат теста на COVID-19 у специалиста IT-структуры, находящегося на больничном. Позже в результате массового тестирования сотрудников правительства области были выявлены еще два новых случая инфицирования COVID-19. У обоих зараженных болезнь протекает бессимптомно.
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"По состоянию на 18 мая инфицированы три сотрудника правительства Астраханской области. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
В здании регионального правительства произведена полная дезинфекция. Инфицированные и контактные сотрудники кабинета министров переведены на самоизоляцию и удаленную работу. В здании правительства введены дополнительные меры изоляции работников по подразделениям.
По данным регионального минздрава, на 18 мая в Астраханской области зарегистрировано 1099 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 34 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии 426 человек выздоровели, семеро умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Астраханская область
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