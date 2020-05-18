У трех сотрудников правительства Астраханской области выявили коронавирус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая – РИА Новости. Трое сотрудников правительства Трое сотрудников правительства Астраханской области заболели коронавирусом , контактные лица переведены на самоизоляцию, сообщает управление администрации губернатора региона.

По их данным, 15 мая был получен положительный результат теста на COVID-19 у специалиста IT-структуры, находящегося на больничном. Позже в результате массового тестирования сотрудников правительства области были выявлены еще два новых случая инфицирования COVID-19. У обоих зараженных болезнь протекает бессимптомно.

"По состоянию на 18 мая инфицированы три сотрудника правительства Астраханской области. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора ", - говорится в сообщении.

В здании регионального правительства произведена полная дезинфекция. Инфицированные и контактные сотрудники кабинета министров переведены на самоизоляцию и удаленную работу. В здании правительства введены дополнительные меры изоляции работников по подразделениям.

По данным регионального минздрава, на 18 мая в Астраханской области зарегистрировано 1099 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 34 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии 426 человек выздоровели, семеро умерли.