В Сочи с 1 июня будут открыты 65 пляжей санаториев

СОЧИ, 18 мая – РИА Новости. С 1 июня 65 пляжей сочинских санаториев откроются для гостей, сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Подготовка к курортному сезону в городе началась в конце марта, она идет по плану, несмотря на карантинные ограничения. В том числе готовятся к приему туристов и все 190 пляжей. При благоприятных условиях по COVID-19 и снятии режима карантина будут функционировать 82 муниципальных и 108 пляжей санаторно-курортных организаций.

"Готовность пляжных территорий достаточно высокая, порядка 80-90 процентов. Уже завершаются почти везде покрасочно-ремонтные работы, арендаторы приобретают новое оборудование. Ведутся работы по подготовке дна, обеспечению безопасности, устанавливаются тревожные кнопки, системы видеосигнализации", — рассказала Батяйкина.

По ее словам, в этом году особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности, соблюдению мер и норм социального дистанцирования, информированию посетителей пляжа. Так, по рекомендации Роспотребнадзора, лежаки будут расставлены на значительном расстоянии друг от друга. Дополнительных конструкций, как в Европе, у моря не появится.

С 1 июня при условии стабильной эпидемиологической обстановки будут открыты санатории с медицинской лицензией. Таким образом, на курорте будут доступны туристам 65 пляжей. "Они будут доступны только для отдыхающих санаториев. Для других будет море закрыто. Открытие всех остальных пляжей будет проводиться поэтапно в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Пока трудно сказать, все зависит от ситуации, когда откроются остальные пляжи", — пояснила Батяйкина.