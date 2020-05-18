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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:35
https://ria.ru/20200518/1571603913.html
В Тульской области число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В Тульской области число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тысячи

11:35 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 2,5 тысячи, выздоровели 394, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрированы 84 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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"Она обнаружена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 14 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 19 жителей региона выздоровели после COVID-19.
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Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2545 человек, число выздоровевших достигло 689 человек. Умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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