В Тульской области число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 2,5 тысячи, выздоровели 394, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрированы 84 случая заражения коронавирусной инфекцией.
"Она обнаружена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 14 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 19 жителей региона выздоровели после COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2545 человек, число выздоровевших достигло 689 человек. Умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.