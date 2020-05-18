В Калининградской области умерли три пациентки с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 18 мая - РИА Новости. Три пожилых женщины, у которых был выявлен коронавирус, скончались в стационарах в Три пожилых женщины, у которых был выявлен коронавирус, скончались в стационарах в Калининградской области , количество летальных случаев у пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 18, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией

"За последние сутки в Калининградской области объявлены 26 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 18, скончались три женщины - 80, 70, 72 лет. У одной из пациенток была диагностирована внебольничная полисегментарная пневмония, этиологически связанная с коронавирусной инфекцией на фоне тяжелых соматических заболеваний ишемической болезни сердца, у другой - сахарный диабет", - сообщили в штабе.

В оперштабе отметили, что из новых заболевших у 14 клинически заболевание протекает в виде пневмонии, двое обратились к медикам с респираторной инфекцией верхних дыхательных путей. При обследовании контактировавших с заболевшими лабораторно подтверждено 10 случаев бессимптомного течения инфекции. По каждому случаю определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования. За сутки еще 22 пациента, перенесших коронавирус, выписаны из больниц.

Всего на 18 мая в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на COVID-19 обследовано 35,6 тысячи человек. Выявлено 978 случаев заражения, из них 383 человека выздоровели, умерли 18. Под медицинским наблюдением находятся 2,3 тысячи человек, в том числе 177 в условиях обсерватора.