Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:32
https://ria.ru/20200518/1571603546.html
В Калининградской области умерли три пациентки с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384401_0:151:2910:1788_1036x0_80_0_0_1a4cab9038af760393c30044724c3e2c.jpg
РИА Новости

В Калининградской области умерли три пациентки с коронавирусом

11:32 18.05.2020
1313
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 18 мая - РИА Новости. Три пожилых женщины, у которых был выявлен коронавирус, скончались в стационарах в Калининградской области, количество летальных случаев у пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 18, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области объявлены 26 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 18, скончались три женщины - 80, 70, 72 лет. У одной из пациенток была диагностирована внебольничная полисегментарная пневмония, этиологически связанная с коронавирусной инфекцией на фоне тяжелых соматических заболеваний ишемической болезни сердца, у другой - сахарный диабет", - сообщили в штабе.
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Вчера, 10:44Распространение нового коронавируса
В России за сутки умер 91 пациент с коронавирусом
В оперштабе отметили, что из новых заболевших у 14 клинически заболевание протекает в виде пневмонии, двое обратились к медикам с респираторной инфекцией верхних дыхательных путей. При обследовании контактировавших с заболевшими лабораторно подтверждено 10 случаев бессимптомного течения инфекции. По каждому случаю определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования. За сутки еще 22 пациента, перенесших коронавирус, выписаны из больниц.
Всего на 18 мая в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на COVID-19 обследовано 35,6 тысячи человек. Выявлено 978 случаев заражения, из них 383 человека выздоровели, умерли 18. Под медицинским наблюдением находятся 2,3 тысячи человек, в том числе 177 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
В Калининградской области зафиксировали две смерти от COVID-19 за сутки
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России за сутки умер 91 пациент с коронавирусом
Врачи в больнице
Калининградская прокуратура проверит ситуацию с выплатами медикам
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Петербурге умерли пять пациентов с коронавирусом
Коронавирус
Эксперт рассказал об антителах, способных блокировать коронавирус
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области у умершего от пневмонии младенца выявили COVID-19
Девушка в защитной маске едет на самокате по улице в Нью-Йорке
Названы новые симптомы воспалительного синдрома, связанного с COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Эксперт рассказал о мутации коронавируса
ОНФ предлагает присвоить Кавминводам статус охраняемого курорта
Санатории Кавминвод планируют открыться для туристов
Врач скорой медицинской помощи
В Тульской области число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тысячи
Машина скорой помощи
На Кубани медработник умер от коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая назвал предварительную причину смерти посла в Израиле
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
В Крыму умерли трое пациентов с коронавирусом за сутки
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые оценили риск передачи коронавируса во время разговора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Лента новостейМолния