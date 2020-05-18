В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16 621

Согласно данным минздрава на 10.51 понедельника, в Израиле коронавирусом на текущий момент больны 3 335 человек, 57 из них в тяжелом состоянии, 47 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Число выздоровевших на утро понедельника составило 13 014 человек (+72).
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.