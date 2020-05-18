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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:29
https://ria.ru/20200518/1571603256.html
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16 621
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16 621

11:29 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлены в Израиле за минувшую ночь, общее число достигло 16 621, с вечера воскресенья никто из пациентов с таким диагнозом не умер, общее число умерших по-прежнему 272, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным минздрава на 10.51 понедельника, в Израиле коронавирусом на текущий момент больны 3 335 человек, 57 из них в тяжелом состоянии, 47 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Число выздоровевших на утро понедельника составило 13 014 человек (+72).
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
Популярные комментарии
Действительно статистика радует и обнадеживает. На четыре заразившихся 72 выздоровевших. Благодарю 60 пользователей из 80 просмотревших на этот момент статью и оценивших эту радостную статистику лайками.
18 мая, 12:22
Патрик Простак
1200000
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