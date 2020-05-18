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Культура
2020-05-18T11:42
https://ria.ru/20200518/1571603238.html
В США умер актер из фильмов "Человек со шрамом" и "Малхолланд Драйв"
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РИА Новости

В США умер актер из фильмов "Человек со шрамом" и "Малхолланд Драйв"

11:42 18.05.2020
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Актер Джино Сильва
Актер Джино Сильва
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американский актер Джино Сильва, известный по роли убийцы в гангстерской киносаге "Человек со шрамом", скончался в возрасте 72 лет, сообщает издание Hollywood Reporter.
Как сообщила семья, актер умер еще 9 мая в своем доме в Лос-Анджелесе от осложнений лобно-височной деменции.
В "Человеке со шрамом" Сильва играет роль убийцы по кличке Череп, который в финале фильма расправляется с протагонистом - наркобароном Тони Монтаной, в исполнении Аль Пачино.
Хотя персонаж Сильвы не произносит ни единого слова, один из опросов поместил Черепа на седьмое место в списке самых запоминающихся кинобандитов. Сам фильм "Лицо со шрамом", который в 1983 году снял режиссер Брайан де Пальма, также расценивается как один из величайших гангстерских кинофильмов в истории.
Сильва также принимал участие в картинах "Малхолланд Драйв", "Пьяный рассвет", "Парк Юрского периода: Затерянный мир" и во многих телесериалах.
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КультураАль ПачиноЛос-Анджелес
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