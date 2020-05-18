В США умер актер из фильмов "Человек со шрамом" и "Малхолланд Драйв"

В "Человеке со шрамом" Сильва играет роль убийцы по кличке Череп, который в финале фильма расправляется с протагонистом - наркобароном Тони Монтаной, в исполнении Аль Пачино.

Хотя персонаж Сильвы не произносит ни единого слова, один из опросов поместил Черепа на седьмое место в списке самых запоминающихся кинобандитов. Сам фильм "Лицо со шрамом", который в 1983 году снял режиссер Брайан де Пальма, также расценивается как один из величайших гангстерских кинофильмов в истории.