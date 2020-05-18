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Туризм
2020-05-18T12:06
https://ria.ru/20200518/1571603206.html
В Бельгии открываются музеи и зоопарки
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РИА Новости

В Бельгии открываются музеи и зоопарки

11:47 18.05.2020 (обновлено: 12:06 18.05.2020)
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© Фото : Pixabay / Dimitris VetsikasБрюгге
Брюгге
© Фото : Pixabay / Dimitris Vetsikas
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бельгия с 18 мая открывает ряд объектов туристической инфраструктуры – музеи, исторические здания и зоопарки, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.
Помимо этого, с понедельника в стране могут возобновить деятельность строго по предварительной записи парикмахерские и салоны красоты, а также небольшие рынки. Бельгийцам позволят коллективные занятия спортом (не более 20 человек), свадьбы и похороны.
Начало третьей фазы возврата к привычной жизни запланировано на 8 июня, ее меры и детали будут утверждены позднее, исходя из эпидемиологической обстановки.
При этом границы страны пока остаются закрытыми. Сейчас рассматривается план по допуску бельгийцев к путешествиям за рубеж, причем на первоначальном этапе речь идет только о соседних регионах – Нидерландах и немецкой земле Северная Рейн-Вестфалия.
Министр внутренних дел Питер де Крем обещал, что решение будет принято на этой неделе.
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