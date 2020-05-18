ПНС заявило о захвате воздушной базы аль-Ватыя на западе Ливии

"Наши отважные военные установили контроль над военно-воздушной базой аль-Ватыя", - говорится в заявлении пресс-службы военной операции "Вулкан гнева" в Twitter.
Представитель военных ПНС Мухаммед Кануну также сообщил, что в воскресенье ПВО нанесли пять авиаударов по базе. По его словам, в результате уничтожены военная техника и боеприпасы войск маршала Халифы Хафтара, а также "убиты или ранены" семь человек.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.