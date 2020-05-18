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2020-05-18T11:26
https://ria.ru/20200518/1571603101.html
ПНС заявило о захвате воздушной базы аль-Ватыя на западе Ливии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_0:80:3001:1768_1036x0_80_0_0_c41bf20c83a520355434843725752d5f.jpg
РИА Новости

ПНС заявило о захвате воздушной базы аль-Ватыя на западе Ливии

11:26 18.05.2020
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
КАИР, 18 мая - РИА Новости. Военные, лояльные правящему на западе Ливии Правительству национального согласия (ПНС), объявили в понедельник об установлении контроля над военной базой аль-Ватыя на западе страны недалеко от границы с Тунисом.
"Наши отважные военные установили контроль над военно-воздушной базой аль-Ватыя", - говорится в заявлении пресс-службы военной операции "Вулкан гнева" в Twitter.
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Представитель военных ПНС Мухаммед Кануну также сообщил, что в воскресенье ПВО нанесли пять авиаударов по базе. По его словам, в результате уничтожены военная техника и боеприпасы войск маршала Халифы Хафтара, а также "убиты или ранены" семь человек.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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17620534
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Халифа ХафтарМуаммар КаддафиТриполиЛивияВ мире
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Ждём ответку.
18 мая, 11:31
Арсений Новиков
1131000
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