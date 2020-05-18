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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:26
https://ria.ru/20200518/1571603030.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1784
https://cdn23.img.ria.ru/images/110034/81/1100348166_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_a7d2bc71ffd6e10ec3f841252842fef3.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1784

11:26 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 10, достигнув 1784, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1784 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 70 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 43 пациента, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от COVID-19 умерла 79-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, однако послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, сообщило ранее правительство республики. Чрезвычайное положение объявили 12 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, оно должно было действовать до 1 мая. Однако позже кабинет министров продлил режим ЧП до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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