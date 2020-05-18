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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:25
https://ria.ru/20200518/1571602861.html
СК выяснит, почему медработники Дивногорска не получают доплаты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344759_0:0:3046:1714_1036x0_80_0_0_044b63e96014b33eefd41f294697b8a0.jpg
РИА Новости

СК выяснит, почему медработники Дивногорска не получают доплаты

11:25 18.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкКарета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным следователям разобраться в ситуации в красноярском Дивногорске, где 17 работников скорой не получают обещанные доплаты за работы с больными коронавирусом и не обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что, по данным СМИ, 17 сотрудников скорой помощи в Дивногорске обратились к депутату местного горсовета за помощью из-за невыплаты обещанной надбавки за работу с больными COVID-19, а также нехватки средств индивидуальной защиты.
"По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка. Председатель Следственного комитета РФ дал указание руководству регионального следственного органа провести весь комплекс мероприятий, направленных на установление причин, приведших к нарушению прав медицинских работников, и при наличии оснований в кратчайшие сроки принять процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКрасноярский крайДивногорск
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