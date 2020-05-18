СК выяснит, почему медработники Дивногорска не получают доплаты

"По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка. Председатель Следственного комитета РФ дал указание руководству регионального следственного органа провести весь комплекс мероприятий, направленных на установление причин, приведших к нарушению прав медицинских работников, и при наличии оснований в кратчайшие сроки принять процессуальное решение", - говорится в сообщении.