МИД Китая назвал предварительную причину смерти посла в Израиле

Кроме того, сообщалось, что Китай направил специальную группу для проведения внутреннего расследования причин смерти дипломата и координации деятельности посольства.
"Посол Китая в Израиле Ду Вэй скончался 17 мая в Тель-Авиве. По предварительным данным, скончался неожиданно по причине проблем со здоровьем, точная причина смерти нуждается в дальнейшей проверке", - сообщил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он выразил глубокие соболезнования в связи со смертью дипломата.
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