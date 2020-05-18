В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.

"За сутки выявлено 65 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1824 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 13 человек, всего выздоровевших - 420", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в республике в трех госпиталях находятся 395 человек, на амбулаторном лечении – 365 человек, в том числе 36 детей, еще 637 человек, включая 182 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2039 человек, имевших контакты с зараженными людьми.