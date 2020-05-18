Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:19
https://ria.ru/20200518/1571602348.html
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

11:19 18.05.2020
382
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 1,8 тысячи, за сутки заболели 65 человек, 13 пациентов выздоровели, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"За сутки выявлено 65 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1824 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 13 человек, всего выздоровевших - 420", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в республике в трех госпиталях находятся 395 человек, на амбулаторном лечении – 365 человек, в том числе 36 детей, еще 637 человек, включая 182 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2039 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
Рекомендуем
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в КБР превысило 1,7 тысячи
Врач в больнице
В Кабардино-Балкарии за сутки выздоровели 37 пациентов с коронавирусом
Медицинские работники
В КБР пересчитывают выплаты медикам, лечащим пациентов в COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая назвал предварительную причину смерти посла в Израиле
Врач скорой помощи
В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
Медик у машины скорой помощи
Хабаровский край выделит средства на допвыплаты медикам
Пробирки
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Александр Бастрыкин
Глава СК заинтересовался найденными в нижегородском лесу вакцинами
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В России за сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
Эксперт прокомментировал статью американского СМИ о "морском монстре"
Машина скорой помощи
В Ингушетии рассказали о ситуации с выплатами медикам
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Росздравнадзор одобрил производство сверхточного теста на коронавирус
Актер Джино Сильва
В США умер актер из фильмов "Человек со шрамом" и "Малхолланд Драйв"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Лента новостейМолния