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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:16
https://ria.ru/20200518/1571601963.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

11:16 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 65 лет, также 9% среди них - дети, сообщил в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 3 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 146 062 случаев коронавируса. 41,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, еще 5,8% – старше 80 лет. Также 9% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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