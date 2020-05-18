Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 3 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 146 062 случаев коронавируса. 41,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, еще 5,8% – старше 80 лет. Также 9% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.