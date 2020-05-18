Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 65 лет, также 9% среди них - дети, сообщил в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 3 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 146 062 случаев коронавируса. 41,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, еще 5,8% – старше 80 лет. Также 9% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.