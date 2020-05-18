Глава СК заинтересовался найденными в нижегородском лесу вакцинами

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей в Нижегородской области, где прохожие нашли в лесу коробки с вакциной от гриппа, сообщается на сайте СК РФ.
Утром в воскресенье в группе "Типичный Нижний" в социальной сети "ВКонтакте" появилось снятое на мобильный телефон видео с несколькими десятками коробок с гриппозной вакциной "Совигрипп", сваленными в лесу в нижегородском Дзержинске. Отмечается, что нашедшие медицинские препараты молодые люди проверили срок годности находки и обнаружили, что она рассчитана на период 2019-2020 годов. Минздрав начал расследование.
"Глава Следственного комитета также затребовал информацию о ходе проведения... проверки по факту распространения в СМИ видео о выброшенных в лесу десятке коробок с вакциной от гриппа, срок годности которой еще не вышел. Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного органа подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.