Глава СК заинтересовался найденными в нижегородском лесу вакцинами

Утром в воскресенье в группе "Типичный Нижний" в социальной сети "ВКонтакте" появилось снятое на мобильный телефон видео с несколькими десятками коробок с гриппозной вакциной "Совигрипп", сваленными в лесу в нижегородском Дзержинске. Отмечается, что нашедшие медицинские препараты молодые люди проверили срок годности находки и обнаружили, что она рассчитана на период 2019-2020 годов. Минздрав начал расследование.