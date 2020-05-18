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2020-05-18T11:16
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Глава СК заинтересовался найденными в нижегородском лесу вакцинами
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РИА Новости

Глава СК заинтересовался найденными в нижегородском лесу вакцинами

11:15 18.05.2020 (обновлено: 11:16 18.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей в Нижегородской области, где прохожие нашли в лесу коробки с вакциной от гриппа, сообщается на сайте СК РФ.
Утром в воскресенье в группе "Типичный Нижний" в социальной сети "ВКонтакте" появилось снятое на мобильный телефон видео с несколькими десятками коробок с гриппозной вакциной "Совигрипп", сваленными в лесу в нижегородском Дзержинске. Отмечается, что нашедшие медицинские препараты молодые люди проверили срок годности находки и обнаружили, что она рассчитана на период 2019-2020 годов. Минздрав начал расследование.
"Глава Следственного комитета также затребовал информацию о ходе проведения... проверки по факту распространения в СМИ видео о выброшенных в лесу десятке коробок с вакциной от гриппа, срок годности которой еще не вышел. Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного органа подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
Медсестра в прививочном кабинете
17 мая, 15:27
Нижегородская полиция ищет выкинувшего в лесу вакцины от гриппа
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНижегородская областьПроисшествия
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