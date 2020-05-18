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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:13
https://ria.ru/20200518/1571601667.html
Хабаровский край выделит средства на допвыплаты медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

Хабаровский край выделит средства на допвыплаты медикам

11:13 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 18 мая – РИА Новости. Хабаровский край после разъяснений федерального центра о стимулирующих выплатах медикам, работающим с COVID-пациентами, выделит дополнительно на оплату их работы 38,5 миллиона рублей, сообщил министр здравоохранения края Александр Витько на заседании оперативного штаба в понедельник.
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом. В минувшую пятницу Путин напомнил губернаторам, что он называл конкретные суммы выплат "не за время, а за факт работы". Глава государства поручил исправить ситуацию.
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Ранее власти Хабаровского края заявляли, что все медики получили выплаты 8 мая. За счет федеральных и краевых средств за апрель медикам начислили почти 100 миллионов рублей. Стимулирующие выплаты получили 3,56 тысячи сотрудников лечебных учреждений.
"По итогам совещания с президентом в минувшую пятницу принято решение уточнить принципы назначения стимулирующих выплат медработникам и водителям автомобилей скорой помощи… Дополнительно выделено 38,5 миллиона рублей. С минфином Хабаровского края все отработано", - сказал Витько.
Как уточнили в пресс-службе, перерасчет выплат за апрель будет завершен в течение одного-двух дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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