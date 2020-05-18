Хабаровский край выделит средства на допвыплаты медикам

ХАБАРОВСК, 18 мая – РИА Новости. Хабаровский край после разъяснений федерального центра о стимулирующих выплатах медикам, работающим с COVID-пациентами, выделит дополнительно на оплату их работы 38,5 миллиона рублей, сообщил министр здравоохранения края Александр Витько на заседании оперативного штаба в понедельник.

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом . На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом. В минувшую пятницу Путин напомнил губернаторам, что он называл конкретные суммы выплат "не за время, а за факт работы". Глава государства поручил исправить ситуацию.

Ранее власти Хабаровского края заявляли, что все медики получили выплаты 8 мая. За счет федеральных и краевых средств за апрель медикам начислили почти 100 миллионов рублей. Стимулирующие выплаты получили 3,56 тысячи сотрудников лечебных учреждений.

"По итогам совещания с президентом в минувшую пятницу принято решение уточнить принципы назначения стимулирующих выплат медработникам и водителям автомобилей скорой помощи… Дополнительно выделено 38,5 миллиона рублей. С минфином Хабаровского края все отработано", - сказал Витько.

Как уточнили в пресс-службе, перерасчет выплат за апрель будет завершен в течение одного-двух дней.