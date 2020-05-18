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2020-05-18T11:11
https://ria.ru/20200518/1571601350.html
Эксперт прокомментировал статью американского СМИ о "морском монстре"
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал статью американского СМИ о "морском монстре"

11:10 18.05.2020 (обновлено: 11:11 18.05.2020)
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© АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"Перспективный тяжелый экраноплан А-050 "Чайка-2"
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
© АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Сообщения о создании Россией экраноплана А-050, которого американские СМИ назвали "морским монстром", направлены на то, чтобы запугать Конгресс, считает военный эксперт Алексей Хлопотов.
По его словам, таким образом некоторые чиновники пытаются оправдать огромные бюджеты американского военно-промышленного комплекса.
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"В промышленность нужно вливать деньги, просто так Конгресс США выделение денег не одобрит, нужно создать какую-то шумиху. Русская угроза — это самое то", - сказал эксперт в комментарии Ura.ru.
Хлопотов также отметил, что Россия основоположником подобного вида транспорта. Среди главных преимуществ экранопланов он назвал высокую скорость и большую грузоподъемность.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту. По его словам, устройство будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.
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