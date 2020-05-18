Агропредприятия Липецкой области нуждаются в рабочих руках

ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Агросектор Липецкой области готов трудоустроить более 2,5 тысяч человек, сообщил глава региона . Агросектор Липецкой области готов трудоустроить более 2,5 тысяч человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов

Садоводы Липецкой области надеются получить в этом году богатый урожай яблок. По предварительным оценкам, только в хозяйстве "Агроном-сад" его объем может достигнуть 27 тысяч тонн. Для сбора урожая и других работ в период с июля по сентябрь потребуется 800 сезонных рабочих.

Для их проживания на предприятии построены два трехэтажных корпуса общежитий. Для этого потребовалось два года и инвестиции в размере 300 миллионов рублей.

"У нас в области около 40 тысяч студентов. Мы поговорим с ректорами учебных заведений, пусть они порекомендуют нам ребят, которые готовы серьёзно отнестись к возможности летней подработки в садах. Раньше на такую практику бесплатно отправляли, а теперь студенты могут ещё и заработать, - сказал губернатор области.