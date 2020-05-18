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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-18T11:10
https://ria.ru/20200518/1571601316.html
Агропредприятия Липецкой области нуждаются в рабочих руках
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РИА Новости

Агропредприятия Липецкой области нуждаются в рабочих руках

11:10 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрожай летних яблок
Урожай летних яблок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Агросектор Липецкой области готов трудоустроить более 2,5 тысяч человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Садоводы Липецкой области надеются получить в этом году богатый урожай яблок. По предварительным оценкам, только в хозяйстве "Агроном-сад" его объем может достигнуть 27 тысяч тонн. Для сбора урожая и других работ в период с июля по сентябрь потребуется 800 сезонных рабочих.
Для их проживания на предприятии построены два трехэтажных корпуса общежитий. Для этого потребовалось два года и инвестиции в размере 300 миллионов рублей.
"У нас в области около 40 тысяч студентов. Мы поговорим с ректорами учебных заведений, пусть они порекомендуют нам ребят, которые готовы серьёзно отнестись к возможности летней подработки в садах. Раньше на такую практику бесплатно отправляли, а теперь студенты могут ещё и заработать, - сказал губернатор области.
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Он добавил, что и агрофирма имени 15 лет Октября также ждёт сезонных работников. Здесь помимо яблочных садов есть богатые плантации смородины, черноплодной рябины и других ягод. Руководство предприятия готово обеспечить доставку людей на работу и бесплатное трёхразовое питание. Другие агропромышленные компании региона, в частности, тепличный комплекс "Овощи Черноземья", ООО "Фрагария" также ждут рабочих. Всего в агросекторе области готовы трудоустроить больше 2,5 тысяч человек.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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