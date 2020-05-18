Прокуроры проверят выплаты "коронавирусных" надбавок в ЮФО и СКФО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая – РИА Новости. Замгенпрокурора России Андрей Кикоть поручил прокурорам субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов провести проверки в сфере начисления стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом, сообщает управление Генпрокуратуры РФ в ЮФО.
По информации ведомства, в некоторых регионах ЮФО и СКФО медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным коронавирусом, не были своевременно и в полном объеме начислены стимулирующие выплаты.
"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть направил поручение прокурорам субъектов Южного и Северо-Кавказских федеральных округов о проведении проверок исполнения законодательства при начислении и осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным работникам", - говорится в сообщении.
Прокурорам также поручено проанализировать меры по профилактике распространения коронавируса среди медработников и уровень их антивирусной защищенности.
Ранее в Краснодарском крае и Дагестане были организованы проверки по выплате надбавок за работу в условиях пандемии. Поводом послужили жалобы медработников в правоохранительные органы.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
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