Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:08
https://ria.ru/20200518/1571601090.html
Медучреждения Сан-Паулу близки к коллапсу на фоне роста случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39718/26/397182694_0:175:2934:1825_1036x0_80_0_0_1fe492a81a3b64077a343bf8e5d47fbd.jpg
РИА Новости

Медучреждения Сан-Паулу близки к коллапсу на фоне роста случаев COVID-19

11:08 18.05.2020
434
© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкСан-Паулу
Сан-Паулу
© РИА Новости / В. Дунаев
Перейти в фотобанк
Сан-Паулу. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Медицинские учреждения крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу не справляются с наплывом пациентов на фоне роста случаев заражения коронавирусом в стране, через две недели в системе здравоохранения города может наступить серьезный кризис, передает агентство Agencia Brasil со ссылкой на мэра города Бруно Коваса.
По его словам, отделения интенсивной терапии заполнены уже на 90%, обычные палаты - на 76%. "Каждый день мы увеличиваем количество новых коек, потому что из десяти пациентов девять попадают в больницу, уровень заражений в городе растет. К сожалению, такими темпами система может обрушиться уже к концу мая. Мы приближаемся к самому сложному моменту", - сказал мэр.
Глава департамента здравоохранения Сан-Паулу Эдсон Апаресидо также отметил, что "несмотря на все предпринимаемые усилия, увеличение количества коек и их доступности, всего этого может быть недостаточно".
На фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в Сан-Паулу, который считается финансовой столицей Бразилии, открыты семь новых больниц, еще два госпиталя в городе были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
По последним данным, в Бразилии зарегистрировано более 240 тысяч больных COVID-19, 16 118 человек скончались. В штате Сан-Паулу зафиксировано более 63 тысяч больных коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000502
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сан-Паулу (штат)Сан-Паулу (город)БразилияВ мире
Рекомендуем
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии завершился режим ЧП, объявленный из-за коронавируса
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Газодобывающее предприятие
Польский министр заявил, что страна пока не может отказаться от газа
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая назвал предварительную причину смерти посла в Израиле
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В России за сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
МИД Китая назвал предварительную причину смерти дипломата в Израиле
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Девушка в защитной маске едет на самокате по улице в Нью-Йорке
Названы новые симптомы воспалительного синдрома, связанного с COVID-19
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Автомобиль полиции
Во Франции произошли беспорядки из-за гибели мотоциклиста
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от COVID-19 в России
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
Новорожденный
Во Франции впервые за 30 лет родились шестерняшки
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России за сутки умер 91 пациент с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие, краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
23:30Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона
Лента новостейМолния