Медучреждения Сан-Паулу близки к коллапсу на фоне роста случаев COVID-19

По его словам, отделения интенсивной терапии заполнены уже на 90%, обычные палаты - на 76%. "Каждый день мы увеличиваем количество новых коек, потому что из десяти пациентов девять попадают в больницу, уровень заражений в городе растет. К сожалению, такими темпами система может обрушиться уже к концу мая. Мы приближаемся к самому сложному моменту", - сказал мэр.