Медучреждения Сан-Паулу близки к коллапсу на фоне роста случаев COVID-19

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Медицинские учреждения крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу не справляются с наплывом пациентов на фоне роста случаев заражения коронавирусом в стране, через две недели в системе здравоохранения города может наступить серьезный кризис, передает агентство Agencia Brasil со ссылкой на мэра города Бруно Коваса.
По его словам, отделения интенсивной терапии заполнены уже на 90%, обычные палаты - на 76%. "Каждый день мы увеличиваем количество новых коек, потому что из десяти пациентов девять попадают в больницу, уровень заражений в городе растет. К сожалению, такими темпами система может обрушиться уже к концу мая. Мы приближаемся к самому сложному моменту", - сказал мэр.
Глава департамента здравоохранения Сан-Паулу Эдсон Апаресидо также отметил, что "несмотря на все предпринимаемые усилия, увеличение количества коек и их доступности, всего этого может быть недостаточно".
На фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в Сан-Паулу, который считается финансовой столицей Бразилии, открыты семь новых больниц, еще два госпиталя в городе были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом.
По последним данным, в Бразилии зарегистрировано более 240 тысяч больных COVID-19, 16 118 человек скончались. В штате Сан-Паулу зафиксировано более 63 тысяч больных коронавирусом.
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