Роспотребнадзор запретил открывать в Крыму пришкольные летние лагеря

"Не стоит готовить наши школы к работе пришкольных дневных площадок на летнюю оздоровительную кампанию. Пришкольные летние лагеря в этом сезоне работать не будут", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.