Роспотребнадзор запретил открывать в Крыму пришкольные летние лагеря

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Летние пришкольные лагеря в Крыму в этом году работать не будут, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора региона Наталья Пеньковская.
"Не стоит готовить наши школы к работе пришкольных дневных площадок на летнюю оздоровительную кампанию. Пришкольные летние лагеря в этом сезоне работать не будут", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
По последним данным, в республике зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 104 человека, умерших – девять.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.