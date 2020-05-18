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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:04
https://ria.ru/20200518/1571600733.html
Роспотребнадзор запретил открывать в Крыму пришкольные летние лагеря
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061457_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2009b26603e800adcfad0591f4cea7d2.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор запретил открывать в Крыму пришкольные летние лагеря

11:04 18.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Летние пришкольные лагеря в Крыму в этом году работать не будут, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора региона Наталья Пеньковская.
"Не стоит готовить наши школы к работе пришкольных дневных площадок на летнюю оздоровительную кампанию. Пришкольные летние лагеря в этом сезоне работать не будут", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
По последним данным, в республике зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 104 человека, умерших – девять.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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