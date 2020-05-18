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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:09
https://ria.ru/20200518/1571600534.html
Медикам в Крыму до конца года предоставили бесплатный проезд в транспорте
https://cdn23.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:49:2400:1399_1036x0_80_0_0_d8983667fe1504f2a30abbc6b20cd5a8.jpg
РИА Новости

Медикам в Крыму до конца года предоставили бесплатный проезд в транспорте

11:03 18.05.2020 (обновлено: 11:09 18.05.2020)
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© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Бесплатный проезд в общественном транспорте предоставлен медицинским и социальным работникам Крыма до конца года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По последним данным, в республике зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 104, умерло девять человек.
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"До конца года медицинские и социальные работники - бесплатный проезд в общественном транспорте", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
По его словам, перевозчикам будут компенсированы эти затраты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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