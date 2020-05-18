Медикам в Крыму до конца года предоставили бесплатный проезд в транспорте

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Бесплатный проезд в общественном транспорте предоставлен медицинским и социальным работникам Крыма до конца года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По последним данным, в республике зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 104, умерло девять человек.
"До конца года медицинские и социальные работники - бесплатный проезд в общественном транспорте", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
По его словам, перевозчикам будут компенсированы эти затраты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.